說來有趣，我來美國將近三十年才第一次坐火車。

今年七月，我要從舊金山 （San Francisco）去加州 首府沙加緬度（Sacramento）探望在那兒定居的侄子一家，對於我這樣的汽車恐懼症患者來說，公共交通自然是首選。

我先坐灣區捷運紅線順利到達了列治文（Richmond）站，出站走過一條地下道就是美鐵站台，那兒空空蕩蕩，除了幾塊牌子、幾排座椅、一小處有遮陽頂的地方，就是兩排通往遠方的鐵軌。

站台上有三三兩兩的乘客候車，大多數人喜歡坐在露天的椅子上享受加州陽光，也時不時有和陌生人搭話的。站台上只在高處掛了一個小小的顯示屏，上面偶爾有黑底紅字的信息閃過。旅客有的看上去熟門熟路，坐著認真讀書；有的初來乍到，抱怨站台標示不清，沒有吃飯和如廁之處；而有人拿著事先準備的盒飯大快朵頤，甚至點起一根菸，一臉滿足。

第一班火車開來時，我最深的印象是它的高度。跟我坐慣的高鐵 相比，高鐵像是個秀氣的淑女，而火車是個粗獷的巨無霸，威風凜凜，連古舊的綠皮火車遇上它都要退讓三尺。

火車來來回回好幾班，人們也上上下下，有送別成年孩子的母親，有一起出門的老年夫妻。火車開走時，常常有列車員站在車門口，探出一點身體說再見，有一名身材美妙的非裔女孩笑靨如花，頻頻揮手，讓我印象深刻。

在一再顯示誤點以後，我要搭的火車終於晚十五分鐘到達了。一上車我就明白美鐵火車高大威猛的原因了——它是一輛雙層火車，下層是供有特殊需要的人士，如殘障者的專座，而一般乘客需要走到上層就座。我看了一下，火車不擠，每一側有兩個相鄰的座位。

落座不久火車就開動了，停站時間之短跟高鐵有得比。我正在奇怪進站上車都沒有剪票時，一名身著制服的乘務員小哥手持平板電腦來掃了一下我手機上的二維碼，確認了我的目的地是沙加緬度，然後打印出一張紙片，貼在我座位上方的行李艙上。

往窗外看，沒有想到的是這列火車沿著聖帕布羅灣（San Pablo Bay）開，近處的海灣線、遠處的海平線，以及灣外的山脈盡收眼底。我在手機上打開谷歌地圖，一邊觀景，一邊識圖，興致盎然。火車經過一座鐵橋，通過海峽一路向東北奔馳，先是經過濃煙滾滾的工業區，然後展現出大片的農田或果樹。以前知道加州往東就是農業經濟，現在眼見為憑。

從列治文出發，雖然車速不快，但經停寥寥幾站，一個小時出頭就到了戴維斯（Davis），步行至戴維斯加大只要十五分鐘。此地的氣候看來已經和舊金山附近的地中海氣候不大相同，在明媚的陽光下，很多人膚色曬得比較深，非常健康。

再過二十幾分鐘，火車慢慢停靠在終點沙加緬度站，這時我才真正看到了美國頗具規模的火車站。它有四條鐵軌，車站的候車廳裡有美麗的壁畫裝飾，還有商店和比較乾淨的洗手間，人來人往，熙熙攘攘。

出站也沒有人剪票，停車場不大，全憑自覺繳費。我在寬敞的等車區等候侄子來接我，他笑問：「舟車勞頓否？」我答道：「讀萬卷書，行萬里路，人生又多了一次可貴的經歷。」