在維吉尼亞州 維也納（Vienna），每到深秋，我總被那滿樹斑斕的葉色打動。秋葉的美，似乎人人都能感受到，卻又各有一份獨特的心境。古今中外的文人墨客，寫出的有關秋葉的詩詞、散文可謂是汗牛充棟。文學家泰戈爾就有句詩文：「生如夏花之絢爛，逝如秋葉之靜美。」

其實，大自然裡夏花的絢爛，可看成是生命極旺盛時的歡歌，而秋葉的靜美，則是生命謝幕前的深情與尊嚴。它們的美，不僅是那一筆筆濃烈的色彩，更在於那份坦然的姿態——在風中以優雅之姿，輕盈完成生命的最後一舞。

老年公寓大院被一圈濃茂的林木所包圍。深秋時節，我常圍繞大院周邊漫步，陽光透過疏落的枝葉，灑下斑駁的光影。

微風拂過，樹葉輕輕搖曳——紅的如火，黃的如金，紫的似霞，綠的若夢。它們層層疊疊，彷彿是天公遺落在人間的一盤顏料。腳下的落葉被踩得沙沙作響，每一片葉子，都有一段旅程的紀錄，它們攜帶對大地的眷戀，對枝幹的回望。

忽然，一陣風吹來，一片金黃的葉子在空中旋轉著緩緩墜落，我仰望著伸手接住，捏在兩指間仔細查看。葉脈紋理清晰可見，邊緣已微微捲曲，陽光透過葉身，泛出一層溫潤的光。頓時，心中產生一種好奇的興奮——這片葉子或許曾在最高處枝頭上迎風而舞，現在又靜靜地躺在我掌上。它或許歷經了季節沉靜的從容及生命最後的嘆息，卻還是不失其平靜與美麗。

我忽然想到，人生何嘗不是如此？少年如春天的萌芽，是希望；青年如夏天的繁茂，是熱烈；壯年如秋天的凋零，是成熟；老年如冬天的靜默，是思索。生命在依次更替中完成自我，從新綠到枯黃，從繁盛到消逝，但這並非是終結，而是另一種回歸。就像那飄零的秋葉，其實它們並未真正消失，只是化作泥土，蘊育、滋養了後者新生。

或許，這正是秋葉帶給我們的啟示：告別並非意味著悲傷，也可看成是一個積聚蛻變的力量。真正的美，不僅在於永恆，還在於曾經有過的光采及從容。而秋葉的靜美，那是對時光深深的感恩，也是命運結局的圓滿。

當我再一次抬頭望向那一圈色彩盡染的秋色時，眼中明豔，心中安然。我篤定，深秋的凋落，是以飽滿的姿態、最後的盛宴告別世界；在用一片片的斑斕，詮釋著時光的溫柔與生命的尊嚴。人生若能如秋葉一般，在告別中依然明亮、在凋零中依然從容，那便是對生命深切的感恩、敬意。