一天，我舒服地半躺在書房的靠椅上看書，忽然一陣香氣撲鼻而來，那香味極其清新，似乎來自幽谷。奇怪了，書房內並沒有新近添置的盆栽，也沒有採自院中的鮮花，更沒有噴灑任何空氣清新劑，這優雅的香氣實在神祕得詭異。

由於我正在閱讀「新譯唐傳奇選」，不免產生離奇遐想。唐人傳奇是中國文言短篇小說之濫觴，情節複雜曲折，雖然有純粹的寫實作品，但也不乏涉及神靈妖異的怪談。我因此想，是不是正在讀這些靈異奇談，於是聞到了神祕無由的奇香？然而，我並不覺得恐懼，而是愉快地享受著陣陣芬芳。如此多日下來，我終於忍不住好奇，認真地循著香味尋覓源頭，香氣竟來自字紙簍。

我想到多年前還在上班時發生的一件趣事。有一天走在公司長廊上，尾隨於後的美國同事布莉姬叫住了我，問道：「你穿了什麼？好香。」我立即回答：「什麼都沒穿。」說完自己都覺得好笑，不由想起瑪麗蓮夢露那句經典名言：「除了香奈兒五號，我上床什麼都沒穿。」

布莉姬聽說我沒有抹香水、香粉、乳霜和任何化妝品，更為我身上發出的香氣嘖嘖稱奇，讓我也隨之浮想聯翩：「啊，我成為香妃啦？」據說乾隆寵愛的香妃不塗抹庸脂俗粉，而能自發異香。布莉姬的副業是銷售化妝品，她對香氣更敏感、更有品味，如此稱讚我身上的香氣，令我格外飄飄然。我喜孜孜地去了洗手間，又走過長廊，飄回了辦公室，可一坐下，我旋即從雲端跌落凡塵，明白了身上香氣的來源──之前我剛剝了一顆橘子，十指沾上橘皮的芬芳，因此散發出好聞的香氣。

回頭再說說書房的字紙簍，裡面正躺著好幾片前幾天吃橘子剝下來的皮，已被室溫風乾了，正是釋放香氣的源頭。它們不就是「陳皮」的雛型嗎？「本草綱目」列舉出陳皮的眾多療效，可治「嘔噦反胃，時吐清水，痰痞咳瘧，大便閉塞，婦人乳癰」，也可「入食料，解魚腥毒」。中菜裡的陳皮雞、陳皮牛、陳皮烤鴨等等，都借助它來消除肉腥，提升香味。

從此，我不再把剝下的橘皮丟到垃圾桶，而是放在一個開口的容器內，置於書房躺椅旁，讓陣陣清香伴我漫遊書中天地。

橘皮的清香也令我想起周邦彥的「少年遊」。據傳某日大詞人周邦彥正在他的紅粉知己京城名妓李師師處，忽聞宋徽宗微服來訪，周邦彥急忙躲起來，清楚聽到徽宗與李師師的互動，次日寫下「並刀如水，吳鹽勝雪，纖手破新橙。錦幄初溫，獸煙不斷，相對坐調笙。」

兩人共處旖旎親密的房中，獸形的香爐內繚繞著醉人香氣。其實，新上市的橙子剝了皮，不但李師師的纖纖十指沾上清芬，整個房間必也異香浮動，那風情，遠勝過爐內香煙吧？