剛到美國聖路易斯（St. Louis）念書時，有一門必修的「服務學習」課程，內容主要是讓學生自行安排校內或校外的服務活動，並完成一定時數後繳交證明，才能獲得學分。

由於交通與時間考量，多數同學選擇校內的服務活動，例如打掃校園設施，或協助發放免費餐點給周邊有需要的人。直到學期中，老師告訴我們必須參與一項「為當地育幼院募集食物罐頭」的活動，全班同學都要蒐集罐頭，最後再統一捐贈。

除了募集更多罐頭，活動也要求我們設計並發放宣傳文宣，讓更多人能夠響應。老師還特別說明，蒐集到的罐頭數量愈多，能獲得額外加分也愈多，這個「加分機制」也激發了同學們的參與動力。

一開始我先從宿舍同學著手，詢問他們是否有未開封的罐頭可以提供，沒想到大家一開始以為我是因為經濟因素，才開口向他們索要食物。等我解釋後，部分同學便熱心響應，把手中有的濃湯和番茄罐頭交給我，算是一個不錯的開始。

然而，光靠宿舍同學的捐贈，數量還是有限，我和幾個同學便驅車到學校附近的沃爾瑪 超市（Walmart）採買。當時湯類罐頭的價格不到一美元，想著既能完成課堂任務，又能幫助需要的孩子，我一口氣買了二十罐，其他同學也紛紛跟進。

直到蒐集日結束後開始結算，全班一共蒐集到超過兩百罐食物罐頭，老師對成果相當滿意。我們再把罐頭搬上車，由司機與校方人員送往育幼院。

幾周後，老師分享了育幼院孩童拿到罐頭後的照片，看著孩子們天真無邪的笑容，大家都覺得這次活動非常值得。雖然一開始許多同學只是為了拿分數而參與，對活動本身並不感興趣，但在過程中漸漸體會到付出的快樂，看到成果後，也都認同這次的活動與付出的努力。

這次經驗讓我深刻感受到，並不是每個人都像我們一樣幸運，而既然我們擁有幸運，就更應該去幫助有需要的人。也因此體悟到在美國求學，除了獲得學位與專業知識，培養社會責任同樣重要，從服務學習中獲得的快樂與滿足，是課本裡學不到的寶貴體驗。