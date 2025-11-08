盼了好久，兒子終於有空，趁著暑假結束前帶著三歲小孫女和一歲大的孫兒回家看我們兩老，可想而知，我心裡的喜悅真是筆墨難以形容。

女兒與我們住東岸維吉尼亞州 ，也有一對孫兒女，孫兒五歲，孫女一歲。兒子住西岸加州 洛杉磯（Los Angeles），這次團圓多虧他攜家帶眷，長途跋涉到東岸。四個小蘿蔔頭聚在一起，大的嘰嘰喳喳，有說不完的話，用不完的精力；小的還沒走穩就想跑，什麼東西都往嘴裡塞，高興了，笑得迷死人，不順心，哭得比誰都大聲。

女兒負責安排旅遊。第一天，計畫早上十一時出發去動物園，小傢伙九時陸續起床，換了尿布和衣裳，就開始滿屋子跑，好不容易把他們一個個「抓」來坐在桌前吃早餐，大的坐不到兩分鐘就到處跑，兒子女兒在後面追著餵。兩個小的吃得滿手滿嘴都是，一不小心，手一揮，又把牛奶打翻了，媳婦趕緊拿紙巾擦，大人們忙得不亦樂乎，開心地做「老媽子」，毫無怨言。妻笑著說：「你們小時候也是這樣，一頓飯吃兩個鐘頭。」兒子說：「不可能，我可比他們乖。」

不一會兒，小孫女要上廁所，她正在做如廁訓練，嘴裡不停地說：「我要自己做。」但是眼睛又望著要媽媽幫忙。在圍欄裡面亂爬的小可愛突然坐起來大哭，原來尿布濕了，也需要換了，大家又忙成一團，這時，另一個小寶貝卻已經睡著了。女兒見此情況，靈機一動宣布：「乾脆在家裡吃完中飯，再去動物園吧。」於是，廚房又開始熱鬧起來，微波爐、烤箱、炒鍋立即啟動，多方向進行；等吃完中餐，清洗完杯碗瓢盆，已經是下午一時，我這老爺子卻撐不住了，需要睡個午覺。最終，全家抵達動物園已是下午三時了。

有了前車之鑑，大家此後心裡有數，出門的時間提前兩個小時，一定錯不了。往後的幾天，去水族館、博物館、植物園 、垃圾山公園（Mount Trashmore Park）都按照這原則實行，一家人浩浩蕩蕩，進出有序，有說有笑，無比開心。

假期結束的前一天，我提議拍張全家福。女婿自告奮勇當攝影師，花了九牛二虎之力把手機架好，確定每一個人都在鏡頭裡，光線適中，然後設定十秒攝影，試拍了兩三次，大家覺得效果不錯，才開始正式拍攝。要四個小孫子同時看鏡頭微笑，比登天還難，不是這個頭偏向一側，就是另外一個仰天長嘯，要不然手足舞蹈。好不容易小傢伙搞定了，不巧女兒又閉著眼睛，或者我的頭半個被遮住了，老伴笑僵了不自然，忙得女婿來回跑，弄得滿頭大汗。正想休息一下，小孫兒已坐不住了，開始拿身旁的玩具，剛剛擺好的位置又亂了套。經過一番努力，最後一搏，女婿一聲令下，倒數計時開始，大家瞬間歸位，終於完成了一張「差強人意」的全家福，耗時三十多分鐘。這是小孫子出生後的第一張全家福，得之不易啊。

在這工作壓力大、生活緊張忙碌的世界裡，全家能夠團聚在一起，輕鬆愉快地度過一個美好的假期，也算是一種幸福吧。