我跟兒子的生日相差兩星期，和老妻也相隔不到一個月，因此今年決定一起慶祝，於是我們五人（我、老妻、女兒、女婿及兒子）到華府 （Washington）一家巴西餐廳──腹果大吃店（Fogo de Chao）去嘗試一下純吃肉的經驗。

那天豔陽高照，又正值華府櫻花盛開之時，我們一行人漫步當車，走了半個小時到達餐館。在桌邊坐下來以後，女侍發給每人一塊牌子，正面寫著「謝謝，我現在不要吃肉」，反面則寫著「請上肉」。大家在品嘗蔬果沙拉以後就把圓牌翻到反面，工作人員就把烤好的不同肉類端上來了。

散發著濃郁香味的烤肉，由工作人員用兩根長鋼針條叉住固定，底下有個托盤，防止肉汁滴落地面。工作人員手上還拿著一把快刀，客人若要點的話就用刀切下一塊肉，食客則拿手邊的夾子，夾著肉到自己的盤子中享用。

最先端上來的是烤豬排及肥腸，因為大家都決定要多吃些這家店出名的牛排 ，所以都沒點。接著馬上端來的就是菲力牛排，這是牛身上最嫩的肉，部位在牛腰背内側靠近腹部，脂肪含量少，口感細膩，價格也最昂貴，每人都要了一大塊來大快朵頤。

此時見到工作人員端了一塊信紙大小、約一吋多厚的半透明石塊到鄰近的桌上，兩名食客將生牛排放在上面烤了起來。我好奇地走過去查看，他們說石塊其實是結晶的鹽塊，在烤箱中加熱到華氏四、五百度 以後，就像鐵板一般可以燒烤牛排，鹽分還能滲透進肉裡，讓肉更加鮮嫩；這種特殊的燒烤方法是真正的老饕才懂的，還得支付更高昂的價錢。我見過日本料理店的鐵板燒，沒想到世間竟然還有「鹽板燒」，真是長了見識。

品嘗完極美味的菲力牛排後，接著端上來的是牛肋排，這是帶骨頭的整塊肋眼肉排，有漂亮的大理石花紋，肉質極其鮮嫩多汁，入口即化，好吃極了。

之後端來了肋眼牛排，部位是牛肋骨附近靠近胸部，特點是大理石紋豐富，中間通常有一塊明顯的油脂，像眼睛一樣，因此得名「肋眼」，肉質嫩且多汁，帶有獨特的脂肪香氣。每人也都要了一大塊，真是吃得不亦樂乎。

接著紐約客牛排亮相，這種肉位於牛前腰脊部位，靠近後腰脊，特點是肉質緊實，富有嚼勁，牛排邊缘通常有一條白色筋膜，牛肉味濃郁。緊跟著又上了T骨牛排，部位在菲力和紐約客中間，特點是一塊牛排兩種享受，T型骨頭一側是鮮嫩的菲力，另一側是風味濃郁有嚼勁的紐約客，我們每個人都埋首大嚼，沒人有空講話了。

最後工作人員端上了沙朗牛排，這種肉在牛前腰脊部位，但比紐約客牛排更靠近前腰脊，筋膜更多，脂肪更少，口感略硬，特點是相對瘦一些，緊實有嚼勁，同時也有濃郁的肉香。不過比起入口即化的菲力牛排及肋眼牛排，口感方面就遜色許多了。

吃到此時，我和老妻都已撐不下了，工作人員又端上來一些小羊排，三個年輕人都毫不猶豫點了兩大塊，我倆覺得羊肉也不可放棄，就點了一小塊。至於後來再端上來的雞塊和雞腿，就只好敬謝不敏啦。

沒想到一個經理模樣的人過來問我們是否在慶祝什麼？我回答是跟兒子及老妻慶生，他說好極了，店裡要免費贈送我們一道甜點，於是三人都得到蛋糕，真是吃得路都走不動了。

大家不願再循原路走回女兒家，在路旁叫了一輛車。我不禁想起了左傳中曹濊論戰裡講的，「肉食者鄙，未能遠謀」。可不正是那時的寫照？