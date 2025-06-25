日前讀到一篇文章「你做健康檢查了嗎？」，發現很多人的確不敢做健康檢查，深怕每檢查一次，就多出一種病。更有甚者，有了毛病，卻諱疾忌醫，以致因小失大。

不禁想談談，曾發生在兩個朋友身上，因為延誤造成的惡果。住在聖塔利達（Santa Rita）的汪媽媽愛婿傑瑞久咳不癒，頸部又摸到一個腫塊，汪媽媽和女兒多次催他問診，固執的他總是一拖再拖，好不容易才答應去一探究竟，做了五次活檢化驗，其中一份提到不排除是未分化癌，但是醫生沒有馬上治療，以致腫瘤 迅速從四公分長到十公分。

因為腫瘤已經壓迫到氣管，所以醫生做了氣切，又因為無法吞嚥，腹部插了胃管，出院前，護士教導汪媽媽的女兒怎麼處理丈夫的氣切傷口和胃管餵食，可憐傑瑞他那沒有受過護理專業訓練的太太，立刻得承擔這麼吃重的護理工作，本來就弱不禁風的的她，更加人比黃花瘦。

記得新冠疫情 末期，原住在舊金山（San Francisco）的汪媽媽罹癌住院，女婿傑瑞和女兒開了一小時的車去醫院探望，因值疫情期間，一次只容許一名訪客探病，大熱天的，傑瑞就守在車子裡，輪到他進去看時，見到臥床消瘦的汪媽媽，心痛地抱著她大哭。原本汪媽媽跟小女兒夫婦住在自己的房子，傑瑞為了就近照顧，請人裝修浴室，方便輪椅進出，主動把汪媽媽從醫院接回自己家裡，知道她愛看世界日報，下班還特意繞道去買一份回家，汪媽媽常說這個半子直比親生兒子。可憐本來略顯臃腫的傑瑞，這一折騰，一下就瘦成了皮包骨，汪媽媽只能迫切祈禱奇蹟出現。

另一個病例是住在紐約長島 （Long Island）朋友的先生，他因為半年多前做了腰椎手術，醫囑要多做復健，某個周二做完復健，感覺腹部疼痛，疑是運動時肌肉拉傷，他先吃了止痛藥，疼痛稍減，但腹部疼痛時好時壞，熬到周五去掛急診，才知道是闌尾發炎，且已穿孔，必須安裝引流管，並服用消炎藥，等腹膜炎消退後，才能安排開刀切除闌尾。

出院前，護士也教導朋友怎麼倒掉引流液、怎麼清洗並消毒引流管，兩個禮拜後回診時，原本以為可以拿掉引流管了，沒想到醫生說引流液還不夠澄清，不能拔掉，還要繼續引流。好漢就怕病來磨，萬萬沒想到，切除闌尾本來是個小手術，卻搞得這麼折騰。

以前的常識是飯後別跑，以免引起盲腸炎（闌尾炎），半年多前才做過了腰椎手術的朋友先生，坐七望八之齡，哪裡敢跑步？所以腹痛時怎麼也沒想到是闌尾發炎。而傑瑞除了稍嫌過重，一向身強體壯，怎麼也沒料到癌細胞一上身，就一發不可收拾。

我們開車時，若是聽到車子發出噪音，都會立刻找車廠維修，而身上出現紅腫熱痛或發燒，都是身體在發出求救訊號，盡早發現病因，才能盡早治療，上述病例，可為殷鑑，為健康計，吾人千萬不可掉以輕心。