失去伴侶後，羅蘭岡（Rowland Hts）的大房子變得空蕩又寂寞，每天在屋裡只聽得見自己的聲音，只看得見自己的影子，失落與恐慌漸漸在心中蔓延。有時我甚至會想：我已經步入晚年，萬一哪天突然在房間裡暴斃，卻無人發現，該怎麼辦？

在這樣的心情中，我偶然讀到一篇介紹歐洲共居文化的文章，文中提到，共居是現代城市生活中一種溫柔的反叛，它對抗孤立與冷漠，提倡分享與連結，在忙碌而冷酷的城市裡，共居讓人重新學會與人共處，重新找回家的感覺。共居最動人的地方，不僅能增加收入，還能在他人的陪伴中學習互動與交流，並從年輕人身上接觸到許多新科技與新知識，獲益良多。

這篇文章深深觸動我，思考了一陣子後，我決定認真規畫共居的可能性。首先，我與孩子商量，再請教有分租與共居經驗的朋友們，仔細整理出共居生活的優缺點，為自己的晚年生活作出最合適的安排。

第一步是改造居住空間。我請了專業人士將家中三個房間合法改建成套房，確保每個租客 都擁有獨立衛浴與私密空間。為了維持生活品質，我還聘請了定期打掃的清潔人員，這樣一來，生活環境既乾淨舒適，也能吸引到好租客，減少租客頻繁更替的問題。

接下來的挑戰，是找到適合的共居夥伴。由於分租單位規模較小，一般地產經紀人不太願意接案，因此我轉而透過朋友介紹及網路招租，然而，這過程中風 險不少。網路詐騙盛行，例如，有人聲稱要一次匯款支付一整年租金 ，實際上卻是設局盜取銀行帳號。因此，在尋找租客時，格外需要提高警覺、仔細篩選，對沒有經驗的人來說，最好請一位優秀、有責任感且具管理經驗的專業地產人士擔任顧問。

同時，為了保障彼此，我特別重視租客的信用調查。一般來說，信用分數高的人較守信用、也比較好溝通。不過，即使如此也不能掉以輕心，如今市場上假信用報告與假證件層出不窮，有名朋友就曾因輕信假駕照和假信用報告，結果租給非法種植大麻的人。

因此，在共居中，「選對人」至關重要；我學會了「請神容易送神難」，寧可空著房間，也不要輕易妥協。經過多年的分租經驗，我體會到，共居最美好的地方，在於找到能互補、互助、互相尊重的夥伴。

有一次，我遇到一名剛畢業的年輕人，性格自律且富有責任感，我們相處得非常融洽，他後來甚至成為我的乾兒子，我還借錢幫助他搶下了一間心儀的房子。

當然，也曾遇過不那麼理想的租客：有人囤積成癖，把房間堆得像倉庫；也有些年輕人雖家境富裕，卻愛拖欠房租。不過，只要對方信用紀錄良好，通常溝通起來仍然順利，請他們搬離時，大多也能和平解決。

回首這段共居之路，從最初的恐懼與孤單，到如今的人際互動與彼此陪伴，我慶幸自己當初做出正確的抉擇。共居，不僅讓我在晚年重新找回家的溫暖，也讓財務更加寬裕，多出來的資金，拿來整修房子，也是很好的投資。

在共居的經驗中，我學會了：即使人生改變了節奏，也能用另一種方式，互助地繼續前行。