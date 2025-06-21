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糕餅店的情誼

鄭唯真

移居美國多年，我們一直都在紐約市皇后區（Queens,New York）生活，但只要有機會到華埠辦事，都會去照顧一家名為「龍門」的糕餅店。

多年以前，第一次路過這一家糕餅店時，看到玻璃櫥窗內展示著許多看似美味的蛋糕、餅乾，不覺深受吸引推門而入。望著香氣四溢的糕餅，它的形狀、包裝都令人想嚐一口。

於是隨著眼緣裝滿了一盒子的糕餅，正要付費，突然瞥見櫃上有一袋袋已分裝好的糕餅堆疊在一起。店員解釋說 :「那是因為沒切正的關係，一袋才一塊錢呢。」雖然它的模樣不很完美，但是嚐起來應仍是好的，我就又抽出一塊錢交給她。我想，店家為避免浪費，低價出清產品，物盡其用也不失為一個銷售的好辦法，這讓我不禁回憶起在台灣唸小學時曾有過類似的經歷。

我在上學途中，經常到新開的糕餅店向一名大姐姐買麵包當早餐，就這樣，一回生兩回熟，不久就與糕餅店的大姐姐成了朋友。一天早上，我還沒走到糕餅店，老遠就看到她站在店門口向我招手。走近了，只見她遞給我一個飽滿的袋子，說 : 「妳今天不用買早餐了。」我到了學校，打開袋子一看，竟然是一大袋形狀不太完整的糕餅。我無法獨自消化，便邀同學們一起分享，這意外的驚喜令大家都開心極了。此後，大姐姐偶爾會等在糕餅店門口，交給我一些不完美但好吃的糕餅。

暑假結束，新學年開始，卻沒再見到糕餅店的大姐姐。後來聽說她結了婚，且已搬離了台北。但那善意的身影，仍深印在我的腦海中，美好的往事，總會存留在難忘的記憶裡。

由於無私的分享，我與同學們建立了深摯的友誼，那家糕餅店使我們共度童年最難忘的快樂時光。由於當時年紀小，不懂得怎樣向糕餅店的大姐姐表達感謝之意，只能在心中獻上誠摯的祝福，願她的人生幸福快樂 。

華埠 紐約市 皇后區

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