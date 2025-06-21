我們住在洛杉磯 （Los Angeles）西北方的郊區，鄰居伊琳是一名單身白人女性，她在二十五年前買下我們隔壁破敗的房子，投下了一筆大錢，重新整修得有模有樣的，還雇了專人設計庭園植栽，我們一開始就很歡迎這個好鄰居。伊琳在律師事務所上班，為人友善開朗健談，與鄰居們相處和睦，她有一個相交三十幾年的好友漢克，漢克住在外州，每隔一兩個月，他就會開車來伊琳家，住上一兩個星期。

去年年初，伊琳在上班時突然中風 ，同事馬上叫了救護車，把她送到公司附近的醫院，伊琳在醫院住了一個月後，再被送到醫療復健中心從事三個月的復健。當她回到家時，已經恢復到正常人的健康狀況，不過人倒是瘦了一大圈，休養了一個月後，伊琳回去上班，並在年底時辦理退休，今年一月一日正式退休。

一月底時，我們看到伊琳停在車道上的汽車損壞得很厲害，車子還是被拖車拖回來的，我去敲門，沒人應門，猜測她應該是出車禍了。兩天後，我接到漢克打來的電話，說伊琳在離家不遠的地方出了車禍，醫生發現她又中風了，現在住在醫院裡。一個星期後，漢克來到洛杉磯，每天到醫院探視伊琳，他說伊琳失去了一部分的記憶力，說話模糊不清。

我們到醫院去探視伊琳，她說話仍有點模糊，左邊嘴唇有一點往下斜。因為車禍撞擊，她的脊椎骨有裂痕，無法坐立或彎腰，上半身套著一個支架。她接受了各種不同的復健治療，包括教她講話、訓練恢復記憶力、練習走路，她的復元情形良好，說話能力已經恢復了八成，記憶力也恢復了九成。我們這時才瞭解真正的情形，伊琳在車禍的前幾天，就已經發生了小中風，她置之不理，症狀就變得愈來愈嚴重，以至於發生車禍。

伊琳住院一個月後，可以出院回家了，我找了工人幫她家的卧室加裝了扶手欄杆，改裝了床鋪。她出院回到家裡後，我們過去探望，她可以扶著行走輔助器慢慢走路，因為脊椎骨的裂痕需要時間慢慢癒合，她的上半身仍然套著支架。

伊琳請了居家照顧，一天十四個小時照顧她，一個小時要四十美元，醫院裡的復健師則會到她家來，繼續一些復健療程。我們告訴她，在夜裡如果有任何需要或是緊急狀況就打電話，我們會馬上過來，她也給了我們一副她家的鑰匙，這些是我們能幫得上忙的地方。

美國有百分之九十五的人不儲蓄、不存錢，伊琳跟大部分的美國人一樣，沒有儲蓄，也沒有預存退休金 。她的醫療保險不支付居家照顧，所以一個月就要花掉一萬多美元，很快就要面臨無錢可付的窘境。漢克說伊琳以後再也不能開車了，且她的車子損壞嚴重，被保險公司報廢了。

伊琳喜愛收藏各種精緻的陶瓷飾品，為此花了不少錢，漢克說只有把收藏品和房子賣掉，才能支付醫療費用和將來養老之用。

她是二度中風的高風險病人，無法獨自生活，需要住到有醫護照顧的機構去，且她沒有家人親戚住在洛杉磯，只能孤獨終老，我們只能默默祝福她了。