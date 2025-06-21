我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

中風的伊琳

隱居

我們住在洛杉磯（Los Angeles）西北方的郊區，鄰居伊琳是一名單身白人女性，她在二十五年前買下我們隔壁破敗的房子，投下了一筆大錢，重新整修得有模有樣的，還雇了專人設計庭園植栽，我們一開始就很歡迎這個好鄰居。伊琳在律師事務所上班，為人友善開朗健談，與鄰居們相處和睦，她有一個相交三十幾年的好友漢克，漢克住在外州，每隔一兩個月，他就會開車來伊琳家，住上一兩個星期。

去年年初，伊琳在上班時突然中風，同事馬上叫了救護車，把她送到公司附近的醫院，伊琳在醫院住了一個月後，再被送到醫療復健中心從事三個月的復健。當她回到家時，已經恢復到正常人的健康狀況，不過人倒是瘦了一大圈，休養了一個月後，伊琳回去上班，並在年底時辦理退休，今年一月一日正式退休。

一月底時，我們看到伊琳停在車道上的汽車損壞得很厲害，車子還是被拖車拖回來的，我去敲門，沒人應門，猜測她應該是出車禍了。兩天後，我接到漢克打來的電話，說伊琳在離家不遠的地方出了車禍，醫生發現她又中風了，現在住在醫院裡。一個星期後，漢克來到洛杉磯，每天到醫院探視伊琳，他說伊琳失去了一部分的記憶力，說話模糊不清。

我們到醫院去探視伊琳，她說話仍有點模糊，左邊嘴唇有一點往下斜。因為車禍撞擊，她的脊椎骨有裂痕，無法坐立或彎腰，上半身套著一個支架。她接受了各種不同的復健治療，包括教她講話、訓練恢復記憶力、練習走路，她的復元情形良好，說話能力已經恢復了八成，記憶力也恢復了九成。我們這時才瞭解真正的情形，伊琳在車禍的前幾天，就已經發生了小中風，她置之不理，症狀就變得愈來愈嚴重，以至於發生車禍。

伊琳住院一個月後，可以出院回家了，我找了工人幫她家的卧室加裝了扶手欄杆，改裝了床鋪。她出院回到家裡後，我們過去探望，她可以扶著行走輔助器慢慢走路，因為脊椎骨的裂痕需要時間慢慢癒合，她的上半身仍然套著支架。

伊琳請了居家照顧，一天十四個小時照顧她，一個小時要四十美元，醫院裡的復健師則會到她家來，繼續一些復健療程。我們告訴她，在夜裡如果有任何需要或是緊急狀況就打電話，我們會馬上過來，她也給了我們一副她家的鑰匙，這些是我們能幫得上忙的地方。

美國有百分之九十五的人不儲蓄、不存錢，伊琳跟大部分的美國人一樣，沒有儲蓄，也沒有預存退休金。她的醫療保險不支付居家照顧，所以一個月就要花掉一萬多美元，很快就要面臨無錢可付的窘境。漢克說伊琳以後再也不能開車了，且她的車子損壞嚴重，被保險公司報廢了。

伊琳喜愛收藏各種精緻的陶瓷飾品，為此花了不少錢，漢克說只有把收藏品和房子賣掉，才能支付醫療費用和將來養老之用。

她是二度中風的高風險病人，無法獨自生活，需要住到有醫護照顧的機構去，且她沒有家人親戚住在洛杉磯，只能孤獨終老，我們只能默默祝福她了。

中風 退休金 洛杉磯

上一則

從火山口流出的瀑布

下一則

片兒川麵

延伸閱讀

暴徒洗劫洛杉磯商店 牆上留字罵ICE

暴徒洗劫洛杉磯商店 牆上留字罵ICE
百歲翁主動脈剝離 死亡倒數48小時 北醫附醫創紀錄救回

百歲翁主動脈剝離 死亡倒數48小時 北醫附醫創紀錄救回
逢洛杉磯抗議潮 遊客：市中心以外還算安全

逢洛杉磯抗議潮 遊客：市中心以外還算安全
資本管制+美元走弱 盧布今年狂升40% 成全球表現最佳貨幣

資本管制+美元走弱 盧布今年狂升40% 成全球表現最佳貨幣

熱門新聞

詩人鄭愁予。（記者林澔一／攝影）

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

2025-06-15 06:52
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03

美味的小籠包

2025-06-14 02:00
中興新村光明三路樹上的石斛蘭盛放，粉花如飛瀑般沖瀉而下。（本報系資料照片）

早熟與零落

2025-06-13 02:00

蠶豆狂想曲

2025-06-13 02:00

超人氣

更多 >
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰