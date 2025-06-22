剛來美國的前十年，每天生活就是學習和適應新環境，從來沒有餘暇和精力去顧及年節假日，更奢談與己無關的外國節日了。退休 以後，我了悟到「既來之，則安之」，應該加入這個國家的風俗文化體驗，才不虛有其名地生活在這個國度裡。

三月十七日是聖派翠克節（St. Patrick's Day），紀念愛爾蘭的守護聖人聖派翠克，在兩、三周前，南美洲的朋友Vicente就邀請我去參加外縣市的老人中心 所舉辦的活動；由於郊區太遠，所以我邀了其他三名朋友一起前往。幾天前Vicente就通知我們：每個與會者都要穿綠色的服裝，才能符合節日的要求，於是前一晚，我開始翻箱倒櫃，尋找我從來很少碰的綠色衣物，這才發覺這真是一個難題。我邁入老年以後，再也不會穿鮮艷顏色的衣物，加上身材發福，許多衣服都穿不得了，只好挑燈夜戰，修改那些早已不合適的衣物，更發現一件顏色鮮艷的綠色毛衣，因為從來沒穿過，竟然被蟲蛀了很多洞，只好連夜找同色的絲線補綴。

第二天早上，Vicente依約開車來接我們四個人，前往聖布魯諾（San Bruno）的老人中心，參加那裡主辦的派對。對我們這些外國人來說，這真是一次全新的體驗：進入會場後，只見與會者每個人都是綠色裝扮，會場中飄盪著許多銀亮的綠色氣球，覺得自己置身於「綠野仙蹤」的世界中。

我們幾個中國人朋友在一張長桌面對而坐，桌上散滿了各色金紙包著的巧克力糖，就像真的金幣一樣，雖然大家都是老者，可是我們的記憶彷彿回到兒時，感覺好像身在童話中的糖果王國。舞台上有兩名主持人，男的穿著綠褲、戴著閃亮綠帽（他當然不會知道在中國男人戴綠帽子的意思是什麼），女主持人則隨著愛爾蘭民族音樂，帶領大家跳排舞，所有人都忘了自己的年齡，跟著主持人唱跳。

當播出瑞典 樂團ABBA經典歌曲「Dancing queen」時，大家都忘情投入，覺得自己是舞王舞后；純蘇格蘭民風的音樂響起時，有很多蘇格蘭老者帶領大家跳民族舞蹈；當播到鐵達尼號的主題曲「my heart will go on」時，眾人的舞步，又隨著音樂走入了當時的電影情境中。

主辦單位設想周到，使我們這些外來的移民，也能深刻感受到愛爾蘭民族的文化、傳統，在用餐時，餐桌上擺的餐巾紙及糖果點心，都帶有三葉草的標誌，解釋三位一體的教義。更讓我驚嘆的是，當分餐時，來送餐的竟是一些穿著私立學校校服的初中生，來為長者做社區服務，這是何等貼心的機會教育啊。