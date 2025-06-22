「斷捨離」的潮流湧向了朋友圈，大家不是貼心得，就是分享整理收納術。我跟風印出「每天十分鐘」、「每日丟一物」的紙條貼在冰箱上，只是它們現在被外送菜單蓋住，變成歷史遺跡。

執行斷捨離，真正揪心的不是分類和搬運麻煩，不是沒有時間，而是不捨。每一樣要斷捨的東西，都繫著一絲牽掛：那個杯子是當年旅遊帶回來的、這條圍巾是女兒高中時買給我的，甚至連一支漏水的筆，也會想起當初在書店挑了三圈才買下來的掙扎。

上星期女兒清出一堆衣物，堆在房門口，說「不要了」，我一眼就看到那件MARVEL外套，背後是刺繡的大字，胸前排著幾個超級英雄。這衣服她高中時吵著要買，和我鬧了好久，買回來整整穿了三年，如今她工作上軌道，青春的一角就這麼被拋進塑膠袋。

我把外套拿起來摸了摸又放下，彷彿在跟某段時光告別。想捐出去，但加州鑽石吧 （Diamond Bar）附近的Good will早已公告不收舊衣物，因為疫情 過後，家家都在清理，慈善機關的存貨都已爆滿。

我站在垃圾袋前猶豫，突然想起臉書上有個社團叫「別再買了」（buy nothing），鼓勵大家捐出家中不需要的物品，有需要的人就來索取。我把那件外套拍照上傳，不到一小時，就有三個人留言，第一個人詢問可以拿取的時間，第二個人說「可惜慢了一步」，第三個人留言「我是MARVEL迷，嗚嗚」。看到他們熱情搶購（其實是搶免費），我有種小小的喜悅。既然生意興隆，我乾脆把那堆衣服分類疊好、拍照上傳，本打算每日一貼，後來變成一天三貼。每次一貼上去，總在一兩小時內被秒搶，我感覺自己是二手精品店的老闆娘。

以往想到清理舊物，總是愁容滿臉，既心疼以往的花費，又怕丢了將來後悔。而現在，我知道這些東西不是被處理掉，而是被喜歡的人接手，心裡的那份不捨變成小小的祝福。我對那件外套說：「恭喜你去新家」。

當然，不是每一次都這麼灑脫。有一次，我打算送出一個好久沒用的電熱壺，本想到網上查看英文怎麼拼，卻看到市價竟然要五十美元，我立刻決定還是留著備用，把它放回原先的位置。我開心地拍拍手，覺得今天賺了五十元。又有一天，我對著滿箱CD煩惱，它們躺在車庫已經快十年了，如今的新車都沒有CD播放器，既無法用，又捨不得丟，真不知道該怎麼辦。我挑了幾張古典音樂CD，邊拍照上傳，邊想著應該不會有人要，沒想到不到半小時，就有網友留言：「非常想要，謝謝謝謝謝謝。」

如今我看到家中舊物，不再是「這麼多東西這麼亂」的煩躁，而是「這個東西還可以去誰家」的企盼。一直以為斷捨離是清出空間，讓家裡乾乾淨淨，現在覺得，它其實是替我整理回憶，讓物品曾經陪伴我們的片段再次走過心中，真正的收納不是把東西藏起來，而是讓它找到更適合的地方。

快樂斷捨離，不是告別，而是分享；不是把過去割捨掉，而是讓堆在牆角的過去，變成別人現在的美好。而我的快樂，也隨著一樣樣物品的離開，被一點一滴清了出來。