（重回記憶中的向日葵花海。圖／作者邱傑提供）

三十幾年前，我在台灣舉行一場畫展，邀請卡上印著一幅向日葵花海照片，一片盛開的向日葵從鏡頭前一直開到天際線。

當時在台灣似乎不曾有過這樣的風景，畫展尚未展開，就已因這張請帖引起許多朋友關注。

在我移民加拿大 後不久，因緣際會下看到如同那張照片一般的向日葵花田，當下被震撼得手舞足蹈，唯一記得的就是一直忘情狂喊「天呀」，後來想要再去，卻一直找不到花田的位置，實在扼腕不已。

現代手機拍照功能強大，只要拍好照片，檔案上直接自動存入時間、地點等各種資訊，不僅事後查閱方便，也不會忘了是在哪個地方拍的照；當年我們使用的是價昂且鏡頭犀利的單眼，雖拍得出好效果，卻沒有其他記錄資訊的功能。今日手機還具備方便又清楚的導航，只要知道地名地址，非常容易就能到達目的地，而在三十幾年前，別說導航，我和內人連手機都沒有。我們喜歡開車四處逛，靠的是可以摺成一小塊的平面地圖，有時逛得太遠，常常超出地圖範圍，後來才買了厚厚一本地圖書，隨車查閱引導。

那一次去向日葵花田，完全是瞎打誤撞，只記得和往常一樣隨意繞行，車子跑了很長的距離，我們時不時停在風景美麗的地方拍照吃喝，當突然發現眼前出現一座大得一眼看不到盡頭的向日葵花田，簡直被震懾得如進入了夢境。一兩個月之後想再去一趟，卻是找了一整天、不知闖了多少冤枉路都找不到。後來我不死心地一遍遍再去找，像犁田一般沿著東西、南北向道路搜索，始終敗興而返，那花田竟真的憑空消失了。

直到二○二四年七、八月間，我們夫妻倆在大女兒陪伴下，回加拿大住進小女兒家，並小遊若干時日，兩個女兒說要安排前往一個我時不時掛在嘴邊的地方，她們不事先告知行程，直到上車行駛了一陣子，我才發現來到了一個朝思暮想的地方，記憶瞬間被喚醒，對，就是這座老老的農莊、就是這樣一大塊接一大塊的花海。我們在花田小徑裡奔跑、拍照，孩子們就地玩起捉迷藏，每個人的手機猛拍不停，直到心滿意足才依依不捨地離去。

這一回我可好好記住了，這個地方名叫「大衛的家庭農場」，就位於離小女兒住家僅二十六公里、多倫多（Toronto）西側的山景路上。