在南加州 安那罕（Anaheim）的凱撒醫院（Kaiser Permanente），血液腫瘤 科的醫生拿著爸爸一早的抽血報告，嚴肅地告訴我和妹妹一個壞消息。

醫生說，爸爸的淋巴癌經過兩個星期的化療標靶藥治療，宣告無效，癌細胞 已經擴散全身，不論是心臟還是脾臟，每個器官的功能都降到最低指數，血小板和紅血球也過低，要我們做好心理準備，看是要幫爸爸轉到加護病房插管、洗腎、輸血、注射白蛋白，然後再施打另外一種化療藥搶救看看；或者選擇不再治療，打嗎啡安寧。

我們簡直不敢相信，醫生的意思，難道是說爸爸就要離開我們了嗎？

回想起三個星期前帶爸爸到消化科求診，因為他那段時間吃完東西就會打嗝反胃，導致沒有食欲，瘦了一圈。平時爸爸除了高血壓以外，身體狀況一切良好，以為只要醫生開個腸胃藥服用，就可以慢慢康復，沒想到醫生懷疑爸爸應該還有淋巴腫瘤方面的問題，就這樣，原本無病無痛、每年還跟著我們四處旅行的爸爸，沒有預警地緊急住進了醫院。

爸爸一住進醫院，身體狀況急速變差，無法控制大小便、吞嚥困難、呼吸又急又喘、心跳每分鐘達一百五十下，更因口腔粘膜糜爛而無法說話。每次爸爸睜開眼睛，都會淚汪汪地看著我們，手不停比著窗外，表示想回家。我們安慰爸爸，要對醫生和自己有信心，放寬心接受治療。醫生也信心滿滿地告知我們，他預計爸爸打完兩次化療針後，腫瘤就會縮小，到時不但可以拿掉鼻胃管，開始正常進食，也可以下床如廁，不需要尿片。醫生的話猶在耳邊，沒想到治療結果卻出現一百八十度大轉變，讓我們無法接受。

從打第一針嗎啡開始，爸爸終於不再因為疼痛而皺眉，他的心跳次數減慢，安穩地睡著，卻再也沒有睜開眼睛。護理師推來一台生理監視器，她指著儀器的螢幕，表示現在爸爸的血壓和心跳都在下降，血氧也愈來愈低，如果還有想說的話，現在要把握時間。

一時之間百感交集，悲從中來，無法言語。爸爸為人簡單樸實，個性低調淡定，無怨無悔地一肩扛起家裡所有的重擔。媽媽兩年前過世之後，他堅持不搬來和我們一起住，選擇自己獨居，怎樣都不願意打攪我們。沒想到爸爸到最後還在替我們著想，不想留給我們日後照料他的困擾和麻煩，毅然決定瀟灑地走完他的旅程。

我握著爸爸的手，許多回憶湧上心頭。想起幼兒園開學第一天，爸爸牽著因為恐懼而渾身發抖的我，摸摸我的頭笑著說：「如果學校有人欺負你，馬上告訴爸爸，我來處理。」在婚禮進行前，我勾著爸爸的手臂，在紅毯長廊上等待入場。「萬一以後新郎對你不好，你可以隨時回家，有我在。」當時聽到爸爸這樣說，我感覺全身充滿了追求夢想的力量。

爸爸，感恩您辛勞了一輩子，對我們無盡的守護，這次換我來挺您了，您放心走吧，我已經長大，能夠替您分擔重任，我會努力讓我們家繼續成為家人的避風港，大家同心協力對抗外界的風風雨雨，請您不用再擔心我們，放開我們的手，自由飛翔。