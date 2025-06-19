有次我邀請了一些好友來寒舍午餐，大夥兒邊吃邊聊，突然，坐我旁邊的老美David問我：「Ken，你用的叉子和湯匙怎麼和大家的不一樣？」 我一時目瞪口呆，心想，我在家請了幾十年的客，有幾百個客人上門，我都用這套餐具，怎麼從來就沒有任何一位客人注意到並提出這個問題？當下我就像生病時得到朋友的慰問，瞬間感到心花怒放，馬上回答了他的問題。

小時候一次過年，父親的一位好友送他一組華航 和大同瓷器餐具，父親將這些他視為高級的餐具送給母親使用。母親從小就跟著父親經歷過家破人亡，以及無數次逃難挨餓的日子，一起離鄉背井，輾轉來到台灣。因為如此，小時候每當我離家到外地讀書和服兵役，臨行前，母親都會擁抱我並給我那一百零一句贈言：「安頭，你每天三餐一定要多吃一點，一定要吃飽。」

一九八四年我到美國留學，赴機場前，母親又一次用力擁抱我，臨別贈言後，我們一起失聲痛哭，因為我要飄洋過海，母子連心，兩人害怕著是否又要重演一次母親和家人的生離死別？突然母親轉身走到廚房打開了抽屜，兩手抓起華航的叉子湯匙和大同瓷器的湯匙對我說：「安頭，媽沒有什麼值錢的東西送你，你帶著這些餐具，吃飯的時候就想到媽吧。」到了美國，我再搭配一雙筷子和餐刀，它們就成為我幾十年下來，在家一日三餐的餐具了。

David耐心地聽完我的故事後，用熠熠生輝的眼神看了我一下，掀起了他的上衣，用手摸著脖子上的銀色項鍊。David說，有一天他在辦公室接到警察打來的電話，叫他立刻到亞歷桑那州（Arizona）的佩森市（Payson）去處理一件車禍。他說當他多追問了幾句，那警察說話變得結結巴巴，讓他意識到警察是來傳達一個可怕的消息。他立刻開著車，忐忑不安地到了約定地點，萬萬沒想到那通電話竟是死亡通知，他唯一的親人弟弟，不幸在附近山區連車帶人翻下山谷，當場身亡。他檢視了弟弟的大體，摘下了他脖子上的項鍊，David 說：「我每天都戴著弟弟的項鍊，已經幾十年了。」

感謝David銳利的目光，洞察了事物幽深細微之處，引起我們的共鳴，也感激母親在生前將她高級的餐具送給我，如今我可以天天使用她珍貴的遺物，這些餐具融入我的生活，也是我和母親緣分的紀念。有時我也會帶著母親的叉子和湯匙，到女兒家借給孫子和孫女使用，我想這也算是彌補了母親無法四代同堂的遺憾，這或許也是可以留給下一代子孫的傳家之寳。