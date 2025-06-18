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家和萬事興

劉歡賢

表姊是我在北美唯一的親人，她定居加拿大，我倆多年不見，姊弟之情只能靠電話連繫；今年除夕，我決定赴加一行，見面後，姊弟相擁而泣，兩人都垂垂老矣，感慨萬千。但想不到短短一周探訪，竟意外目擊了下一代琴瑟違和的場面，外甥夫妻爭執得口沫橫飛，讓我左右為難。

表姊有兩個兒子，老二夫妻都是留美的，平時不是thank you就是excuse me，客客氣氣地相敬如賓；有一天他倆在做早飯，好好的兩人突然急步跑上樓，還把孩子趕出來，門一關，隱約聽到女的說要打九一一，男的說要找律師。後來他們愈吵愈凶，丈夫搬救兵找來大哥大嫂，妻子找來大姐夫，親戚蜂湧而至，各站在楚河漢界，大唱十面埋伏，我怕惹來不必要的是非，只好拉著孩子的手逛公園去了。

約半小時後回家，做大哥的正在訓話：「你們兩個都有錯各打五十大板，都給我閉嘴，再不閉嘴我就真生氣了，誰敢打九一一我同他沒完沒了。」於是場楚漢相爭，就此鳴金收兵。

還是老二媳婦懂事，說聲對不起，老二拿著大瓶啤酒拚命在灌，看他借酒澆愁的樣子，我心裡也不好受。原來他們日常的調和是表面工夫，看樣子我這一表三千里的長輩，如果袖手旁觀不說幾句就太見外了，這時候沉默不是金，我警告他們，不管吵多凶，就是不准找律師，否則一定會火上加油、愈演愈烈；最後撂了句「你們不聽話，我就再不來看你們了」。

我指著門前小溝說，你們爭吵等於把一個大石頭拋進溝裡，水往石頭兩邊爭流，水多的那一邊認為自己贏了，水少的一邊覺得自己輸了；其實不管水流多或少，這溝就是不通，你們都輸了，如果把爭吵的石頭搬走了，水流馬上暢通，你們兩個都贏了。他們想了一下恍然大悟，直嚷「表舅說得太對了，我們馬上住嘴，不再爭吵」。

我再告訴他們，水流一通百通，中國有句古老的話叫「家和萬事興」，就是這個意思，你們讀的書很多，不如今朝聽我一夕話，勝讀十年書。

他們聞言都舉雙手贊成，表媳婦還跑過來親一下我的嘴角。我再打蛇隨棍上，說「古人治家以家和萬事興為金科玉律，家破人散為暮鼓晨鐘，人生在世，一身之不治何以天下家國為，你們都學文的，體認應該比我深。百年修得同船渡，千年修得共枕眠，多麼不容易，而且雙方都簽下結婚證書，等同聯合國和平憲章，才成為夫妻，世上多少事，都可盡付笑談中，難道就不能退一步，海闊天空？」

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