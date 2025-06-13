復活節 當天我本來想出去買東西的，但一想到是復活節，商店都不開，只好等明天。 先生聽到我這麼說，告訴我「別的店面不開，超市還是開的。」我一聽就有些糊塗了，記得自己開店的時候，第一次碰到復活節，隔壁美容店老闆告訴我：「明天別開門了，復活節沒人會來。」我不信邪，第二天照常營業，結果那天總共就來了兩三個客人。

當先生說超市還是開的，我半信半疑，決定去一探究竟。結果，先生是對的，我最常光顧的美式超市——拉爾夫超市（Ralphs）的確開著。這家超市位於洛杉磯縣天普 市（Temple City）拉斯圖納大道（Las Tunas Drive）上，停車場內有一個廢品回收站。我下車時，聽到那邊傳來叮呤咣啷的聲音，難不成那回收站也開著？

多年前，我曾經在那個回收站賣過好幾次瓶子，賣完後，回收站給我一個收據，憑著收據可以到拉爾夫超市換錢。出於好奇，我走過去一看，果不其然，那個小小的回收站開著。這就有意思了，超市以外的大部分店面不開，是為了慶祝復活節，也就是耶穌復活的日子，為了對耶穌表達真誠的感恩和敬意；但這個小小回收站居然開著，為什麼呢？

想到這裡，一首歌突然在我耳邊響起：「酒矸倘賣無」，接著就是一句耳熟能詳的話：「莫忘世上苦人多。」這是當年要競選高雄市長的韓國瑜 喊出來的口號，據說，他是從一位佛家寺廟師父那裡聽到這一教誨的。

作為凡人的韓國瑜都有如此情懷，耶穌又怎麽會計較這個小小回收站開不開呢？要知道，常常來這裡賣瓶子及其他回收物品的人們，不是生活比較拮据甚至窮困的人，就是有心環保的人，我相信，他們都是耶穌要關照的人。耶穌愛這些世人還來不及，又怎麽會責怪他們不恭敬呢？小站照常營業，一定有理由；而人對上蒼，或者對神明的恭敬，不該被簡單膚淺地理解和詮釋。

一趟拉爾夫超市回來，我突然覺得今年的復活節過得很充實。這不單是因為我照常去了一趟教會，更因為生活裡一件小小的事情，給我上了有溫度的一課。