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申請教師執照

黃思義

今年的暑期班，加州艾爾蒙地（El Monte）高中學區為著省錢，接受了當地瑞航德社區大學（Rio Hondo College）的建議，由大學負責一切費用，包括教師的薪水在內，但條件是教師的聘請和課程的安排，必須完全由大學管理掌控。為了新學期的AP微積分班打好基礎做好準備，每年暑期班我都教初級微積分，但我別無選擇，只得依照大學的要求，做足和新人一樣的求職程序。

大學人事部發來電郵，核准了我的時間表，但我必須在開學前，除求職信外，遞交簡歷和大學學分、司法部指模背景調查、結核病檢測等，並簽署十幾份相關文件，最後還得去大學人事部一趟完成手續。這些繁文縟節，使我想起我過去申請教師執照的一些趣事。

年輕時我在越南教書，越南的教育系統除了公立學校外，還有很多私立學校，包括華人的私校在內。雖名為華校，實際上教的是中、越文雙軌課程，中文是中華民國教育部規定的海外華文課程，越文則和越南公立學校一樣。教越文課程的除了越裔教師外，還有第二代華人。

師範大學或師範學院的學生在畢業後被分配到各所公立學校，所以私立學校教師都是通過申請執照來取得資格，但能成功過關的只是鳳毛麟角。當年在同心中學，我教越南文學，H教越文公民課，我們一起申請教師執照。H本身是律師，所以我們的申請書得以順利通過繁瑣的手續。

到美國後，我通過加州教師執照的CBEST考試，但在提交學區相關文件時，他們要求我把越南的學分轉過來。當年美國和越南斷絕邦交，轉學分的事就擱置下來沒法進行。我非常沮喪失望，眼看恢復邦交的日子遙不可及，我毅然重返大學修課，一切從頭開始。同班同學中，居然有我以前在越南教過的學生，為著目標，我也顧不得尷尬難為情。

等到取得教師執照後，我又申請考雙語執照。當時我有兩個選擇：中文或越文。中文要到舊金山（San Francisco）考，越文則在聖地牙哥（San Diego）考。我住在洛杉磯（Los Angeles），就選了近的地方去考。考試前一天下午，我開車到聖地牙哥大學（University of San Diego）附近的一家旅館過夜，翌日一大早就到大學報到，考完試時已經是下午四時多，還來得及開車回洛杉磯。我雖雙語執照拿到手，只是在履歷裡加多一項而已，實際上卻從沒真正的用到它。

想不到教了這麼多年書後，如今還要再從頭辦理求職手續，還要大學寄給我學分成績單，也好，就當作是重溫當年的舊夢吧。

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