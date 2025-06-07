一早打開LINE，其中有一則訊息告知群組中的Danny因中風去世。Danny是猶太裔，年輕時因父早逝想幫母親分擔家計，大老遠從以色列 飛至紐約（New York）打工賺錢，但沒想到他在美國一待就是三十五年，最後流落在洛杉磯（Los Angeles）成為遊民。八年前，他回歸母國還有段故事。

好友Tina是一名房產經紀，某日代理出售一間倉庫，但賣家說在倉庫後垃圾桶旁有個遊民住很久了，怕買主因這個原因成不了交，所以拜託Tina無論如何得想個辦法，在成交時叫警察把他驅走。

Tina於是常常去買飯盒給Danny吃，先取得他的信任後，便開始詢問他怎麼會流落至此般景況？Danny說他由於護照 丟失，無法再找到工作，只能去撿塑料瓶賣點錢果腹，一天只吃一頓。Tina於是幫忙打聽如何重新申請護照，以色列使館告知，必須要有家人戶籍謄本類的證明，經查核確認是當地居民後才能辦理。

那時是二○一六年底，Tina的教會朋友正組團去以色列旅遊，她立即報名，並帶著Danny給的電話及住址。在旅程中，Tina不斷找人打電話詢問卻無果。在最後兩天，一群人按址去尋找Danny的老家，但一無所獲。幾經詢問，有人建議他們去警察局查問，一名負責的警官終於在電腦裡查到這家人。

Tina拿了住址趕緊驅車去到一個新高樓住宅區，一看傻眼，因為住址沒有單位號碼，不知如何找起，只好東問西問，終於問到這家的姓氏應住在某個單位。大夥兒興奮地去敲門，但應門者卻說不知道這家人。Tina說明來訪原因，留下她的名片，並告知如果他知道這家人，請跟她聯繫。正當大家想這趟可能得失望而歸時，Tina當晚接到電話，說他是Danny的姪子，於是約了翌日見面，Tina順利拿到所需要的文件後回美。

待文件、照片、表格都弄好，Tina與她丈夫帶著Danny趕往大使館 辦護照。不知是何原因，Danny不肯去住旅館洗澡。所以一路上他們開著車窗，忍著他身上發出的異味。大使館警衛帶著這個衣衫襤褸、滿身臭味的大鬍子，跟一名美麗的東方女士，經過層層關卡核實後，最後才進入像是審犯人的小黑屋審問。Tina不怕，因為這都是真人真事。

二○一七年初，Danny順利拿到護照，但他似乎不急著離開。直到倉庫買賣成交後，Tina告訴他必須得離開，他才首肯。教會的弟兄姊妹捐了錢給他買機票、準備盤纏，在上飛機前，他也終於答應去旅社洗個澡。為了怕出什麼岔子，Tina甚至陪他一起回以色列。果然在登機報到時，職員發現護照上的名字的兩個字母打反了，還好Tina把前後所有的郵件聯繫等資料都帶在身邊，經過半小時與大使館的查核無誤後，才讓他們登上飛機。

抵達以色列時，面對著一群說著希伯來語，不相信他還活著的親友，Danny激動地一時說不出話來，這事也畫上一個完美的句點。唯一遺憾的一件事是，Danny九十一歲的老母親因為失智，見面時不認得這個兒子，頻頻喊：「他早死了」。之後，Danny申請了社會輔助金，一直住在弟弟家養老直至去世。

作為一名專職經紀人，Tina在處理這件事可謂盡責盡力，而她身為一名基督徒，能夠將Danny帶回家，並讓他的靈魂安息在母國，便是將神的愛體現在一個小子身上了。