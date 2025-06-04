西斜的陽光越過木籬笆牆，照射在旁院走廊裡那排擺放整齊、有三四十盆的君子蘭上，給正在含苞欲放或早已綻放的花朵添加了一抹透明的光暈，筆挺的莖桿上多達二十朵花簇擁在一起，紅橙色的六瓣葉子，金黃色的花蕾，讓花顯得更嬌艷。

看到朋友炫耀她家的君子蘭，那是四五年前我去她家聚會，帶給她的禮物，如今已是繁花似錦，紅紅火火的一片。每一年君子蘭花盛開的季節，我會感慨萬千。這些君子蘭在我家生活了將近三十年，一年又一年，一代又一代，只源自於一個美好的故事。

多年前，父親在家鄉時倡導植樹活動，因此被評為省優秀綠化工作者，獎品就是一枚獎章和一盆君子蘭，所以老人家對君子蘭情有獨鍾。獎章伴隨他橫跨大洋，去到新澤西州 （New Jersey）、康乃狄克州（Connecticut）等地。搬來加州 （California）後，有一次我帶他去逛花圃，父親一眼就盯上了花圃裡唯一的一盆君子蘭，腳步再也沒有挪動一寸，我看到他那副「貪婪」的模樣，只好掏錢買下了它。

從此，多少個日夜，他守護這些花草，澆水、施肥、換盆、分株、修葉。君子蘭綻放的時候，家裡高朋滿座，前庭後院的幾十盆君子蘭成了他的驕傲。他也喜歡分享他的成果，送出去的君子蘭，子子孫孫都已經在許多朋友家繁榮成長，朋友們是讚不絕口，譽滿鄰里。

父親走後，他的君子蘭成了我的寄託。我的一個朋友，房前有山坡，她喜歡我的君子蘭，於是我專門分盆，如今滿山坡都是黃橙橙的君子蘭，如果現在造訪她家，那花圃也堪稱一絕。疫情 剛發生的那一年，一名隔街散步的老大姐從我門口走過，看到門廊裡的君子蘭花，欣喜掛在臉上，我便送了她一株苗，去年開花季節，每次她從我家門前走過，總是不斷感謝，令我動容。

然而這些花每一年也折騰著我，從朋友家搬回來的君子蘭，根部都堅硬得像木頭，我得用刀砍開，再重新栽種；有的還得經過修枝剪葉，才能讓新葉翠綠。

太愛這花了，有時也會造成傷害。有一盆君子蘭有六個花頭正在綻放，強烈的陽光照在葉子上，感覺葉子有點受不了，我於是將它挪移到樹蔭下。搬來搬去時，一不小心，咔嚓就斷了一根花頭，只好拿回家中插花。馬蹄蓮躲在樹叢裡，悄然無聲地開放著，我剪了一朵，看見紅楓長葉了，赤紅一片，也摘一枝，放在花瓶裡，恍恍惚惚分不清春秋歲月。

如今花開時間，打開窗子，便是一道亮麗的風景。我也學著父親那般，把花一盆盆從邊院搬到前門，樂此不疲。夕陽裡的君子蘭，是親人以獨特的方式，存在於我們的生命中，父親把愛和美好留給了大家，而我們也會將這思念綻放於景，盛開在心。

花開花落，歲月如梭，這些花在我家已三十載。別問我怎麼養花，我只是借花獻佛，人都說，前人種樹後人乘涼，如今我是護花使者，讓這幾十棵花莖上的君子蘭保持最美艷的風采。