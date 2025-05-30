我一直覺得兒子天賦異稟，這不是憑空的母愛濾鏡，而是有跡可循的。小時候，他爬樹如猿，一溜煙就竄到樹杈上，在高處朝著爬不上來的妹妹得意地揮手。第一次帶他去攀岩，我本以為這孩子多少會心生畏懼，畢竟高度達十二米，結果他繫上安全繩後，像開了加速外掛一樣，「蹭蹭蹭」地直衝頂端，如履平地。於是兒子加入了攀岩隊，從初級班一路晉級到競賽隊。第一次比賽，他的年齡在選手裡最小，排名也幾乎倒數。我沒告訴他這個事實，而是鼓勵他說：「這次只是試水溫，未來的冠軍之路才剛開始。」

然而，他對「冠軍」這回事似乎沒有太大興趣。帶他去參加加州 （California）和俄勒岡州 （Oregon）資格賽時，我作為戰術分析師一本正經地給他講解：「你要先選這條最簡單的線路，這樣可以節省體力。」可比賽一開始，他直接選了最難的一條——因為那條線排隊的人最少。

比賽期間，我坐在場外，每隔幾分鐘就拿起手機瘋狂刷新實時排名，心情跟著起伏。而他呢？摔下來後研究一下，再爬上去，比賽對他來說像是一場闖關遊戲。最終，他在二十四個選手中排名第十七。我腦海中「天賦異稟」四個字頓時被碾得灰飛煙滅。

回家路上，我試探著問他：「今天的比賽，你覺得自己怎麼樣？」兒子滿臉的白色防滑粉，笑容燦爛：「挺好的呀。」他興高采烈地描述自己如何破解了一條綠色線路的難關，「那條線我爬了十三次，前面幾次都卡住了，後來我發現蹲下後重心左移就可以繞過那個大球……。」他在車子後座揮舞著雙手，給我演示他是如何抓住最後的支撐點。

我忍不住打斷他，直截了當地問：「那你對自己的排名滿意嗎？」「排名？我排多少？」這時我才發現，他壓根沒去看自己的成績。

當兒子知道自己在二十四人中排名第十七，他低頭看了看沾滿滑石粉的手，沉默了一會兒，似乎是察覺到我語氣裡的失望，才小聲地「哦」了一聲。

慢慢地，在接下來的賽事中，我發現他的心態變了。他不再拚命挑戰新路線，而是謹慎地計算分數。他不再樂此不疲地嘗試未完成的路線，而是說：「反正上去了排名也不會變，我不爬了。」他甚至提前四十分鐘就提交了積分表準備回家，只因為他清楚知道自己已無緣前六。

我忽然意識到，我對排名的執念影響了他的比賽精神。我開始問自己：當時帶他參加攀岩運動，是真的希望他參加奧運 會一飛沖天嗎？孩童時期的排名，真的就可以預測未來職業運動員的排名嗎？

事實上，許多幼年運動員因學業、傷病或過度訓練而最終放棄運動；而真正能走上職業道路的，往往是那些在青少年時期才嶄露頭角的人。