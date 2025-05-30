我們住在華人 較多的洛杉磯（Los Angeles）郊區，認識好朋友茱莉已經有二十年了，我們的兒子是小學同班同學，她是香港來的華人，擔任小學老師，與先生已經離婚了。茱莉家離我們家很近，兩家的孩子從小就玩在一起，進入職場後，碰巧又都回到家裡住，所以他們到了成年，仍常常聚在一起，我們大人也成為很親近的朋友。

有一年太太子宮肌瘤開刀，醫生說手術可能要輸血，但是醫院血液存量不多，希望我們能找朋友先捐血儲備著。和太太同樣血型的茱莉知道後，說她願意幫忙，去醫院抽了一袋血。結果手術順利，不需要輸血，那一袋血就捐給醫院，但我們仍銘感於心。

認識茱莉十幾年後，她發現得了乳癌 ，經過化療後過了五年，乳癌沒有復發，以為已經痊癒了。但是茱莉在去年身體開始不適，先是肩膀疼痛不堪，又一直想嘔吐。驗血報告的癌症 指數很高，醫生懷疑她的癌症復發了。

每年到了年終歲末，我們幾個華人家庭會一起歡度佳節，感恩節和農曆年的除夕夜是在我們家舉辦，聖誕節則在茱莉家。去年的感恩節，茱莉照例烤了一隻火雞，五個大人、六個年輕人聚在我們家，非常熱鬧。吃完大餐後，孩子們擠在客廳裡打電動，大人們圍著餐桌暍茶聊天，這時，茱莉說她接到醫生通知她得了骨癌。這真是晴天霹靂，我看著多年的摯友，不知道要說什麼好。茱莉說她要放棄治療，不願意再經歷一次化療的痛苦折磨。

一個月後的聖誕節，我們到茱莉家過節，因為她身體不適，我們做好了菜帶過去。茱莉說她已擬好計畫，財產分配好了，也寫下她想要完成的事情。

我們希望能激起她的求生意志，太太和朋友找茱莉一起去華人區採買，去中國餐館共享她想吃的美食，太太在閒暇也時常跟她交流聊天。有一天，茱莉突然說她願意接受化療，原因是她的一個朋友得了癌症，拒絕接受化療，結果只活了九個月。茱莉說九個月的時間太短了，她希望能夠再有三年的時間，所以改變心意。

除夕夜我們也不聚餐了，去中國餐館訂了一桌年菜套餐，分一半送去給茱莉，裡頭還有茱莉很想吃的清蒸魚。茱莉過了很高興的一個農曆年，特地寫了一張卡片給我們，寫著滿滿的感謝和強烈的求生意志。

最後有一件事不吐不快，茱莉在發現乳癌的兩年多前，就已經發現乳房裡有硬塊，她卻置之不理，等到發現乳癌時，病情已經嚴重了。

乳癌治療後的五年為癌症復發的高危險期，必須一直服用抗癌藥物，但是茱莉服用了兩年就停止了；因為她說看到一篇報導，說這種抗癌藥會引起骨質疏鬆，就停止服藥，也沒有告訴醫生。

當太太告訴我這件事時，我心中湧滿了無言的悲哀和心痛。在發現健康問題時，還是必須趕快去看醫生做檢查，醫生規定的藥物千萬不要自作主張停止服藥。