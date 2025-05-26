餘暉慢慢退去，周遭光線不再明亮，穹蒼下灰黑交雜，夜色漸攏，有幾戶人家亮起暈黃柔和的燈，我們從社區大馬路轉進小巷子，快到梅的家時，看見一個年輕人在她家門前的車道上徘徊。

梅來自中東，是我們搬到南加 波莫那（Pomona）後，第一個認識的鄰居，和我們的住家僅一屋之隔。三年後，梅一家人搬到爾灣（Irvine），她的房子成了山腳下波莫那加州 州立理工大學（California State Polytechnic University）學生們的出租屋，歲歲年年，房客們一批換過一批，左鄰右舍早就習以為常。

年輕人猶豫片刻迎向我們，那一臉焦灼的神色如此熟悉。記得幾年前的夜色中，外子和我在社區主要幹道漫步，一個中等身材的年輕人迎面而來，看似不具威脅，仍讓我們提高警覺。移民多年，感覺美國世風日下，當年淳樸的氣質幾近蕩然無存，出手相助前得先確保自身安全。每逢自駕遊遇上路邊想搭便車的人，外子總是匆匆絕塵而去，我只要想起老祖宗「幼吾幼以及人之幼」的明訓，便滿懷愧疚頻頻回望，有時候不免憂慮，我的孩子可曾碰上求助無門的狀況？

聽見外子和我用華語聊天，雙手各提一袋重物的年輕人開口問：「請問到山腳下州立理工大學宿舍還有多遠？」我們倆一聽，猜不透他哪來的勇氣和腳力？外子隨即決定奔回家開車，讓我陪他慢慢走。從閒聊中我終於搞清楚來龍去脈，原來身邊的年輕人從北京來此地暑期遊學，學長曾帶領一群新生，搭公車到社區外環的大超市採買；那天，他見天色還亮，便決定獨自搭公車前去採購，回程卻一直等不到公車。我聽了他的敘述，不禁為他捏一把冷汗，如果他轉錯彎道，一路前去便是荒郊野地，而大洛杉磯 郡幅員廣大，居民大都以自用車代步，公車班次稀少，這一點我必須點醒他。

距離雖遠，但搭車瞬間可抵達，我們很快地把那焦急的孩子送回宿舍，他舉起手中的一袋食物，帶著感激的神色說：「阿姨，這一袋給您。」我搖搖頭，叮囑他趕快把食物放進冰箱。

而現在這個在梅的屋子前的年輕人連珠炮似地說了一串話，讓我來不及探知究竟是怎麼回事，隱約知道他丟了東西。外子說：「他今天交屋，把兩只皮箱放在車道上，開車下山才幾分鐘就趕回來，皮箱已經不見了，他的全部家當都在裡頭，包括電腦和重要文件。」

我抬頭看，梅的屋子已人去樓空，猜想這孩子可能留下來打工，待到最後一刻，這下子所有的心血全都打水漂了。我們的社區雖僻靜，卻並不全然安全，曾經有過郵箱被打開、還有鬼鬼祟祟的人趴在我家車窗，被先生喝退；更離譜的是鄰居全新的車子，在主人進屋時居然被開走了。現今社會，想不勞而獲的人實在太多。

「請問，你們有看到誰拿走我的皮箱嗎？」年輕人見我們搖頭，一臉失望，直到我們抵達家門，他兀自呆立，不肯離去。這社會不夠良善，在他還沒踏進江湖，便給了重重一拳；想起往昔，我們曾經走過夜不閉戶、雞犬相聞的時光，對當下的孩子而言，也許是一則天方夜譚。

第二天外子下班回來，提及那孩子一大早就在梅的家門前，等待小偷良心發現歸還皮箱；我搖頭嘆息，知道他的期待必定落空， 我們雖有心幫忙卻無能為力。即使過了好多年，那一張夜色裡焦灼的神情，偶爾會在我的心湖翻滾。