很久以前去紐約（New York）看望一個從國內來美旅遊的朋友，並在她下榻的酒店附近請她吃飯。吃過晚飯從餐館出來，我們的汽車擋風玻璃和兩扇玻璃窗被砸得粉碎，車上稍稍值錢的物品被全數劫走，連衣服都不放過。

從此以後，只要出門，我就擔心放車上的東西會被偷，只好買了個不小的背包，一離開車，總要把所有值錢的東西都背上才能玩得放心。

起初，背包總是我背著的，但最多半個小時後我就會覺得東西太沉了，累到不行，如果沒有什麽特殊情況的話，背包就會被轉移到先生肩上。每當這時候，先生就會很不開心地對孩子說：「你媽媽出門玩的願望很特別，不是遊山玩水，不是賞風觀景，而是希望車子被小偷洗劫。」尤其去要收門票的公園，孩子更不忘揶揄我說：「媽媽，沒有人會傻到花一百幾十美金跑進公園裡來偷東西的，也許他們根本偷不回門票的成本。所以，您放心好啦，您那被小偷洗劫車子的美好願望估計實現不了。」

時間久了，我被他們弄得挺不好意思的，漸漸地懷著僥倖的心理，離開車子的時候，除了手機也懶得背其他東西了。

有一天，我們去一個洲際公園玩，回到車子旁，先生大喊一聲：「壞了，我沒鎖車。」我和孩子各自迅速拉開一扇車門，大吃一驚，車子裡面被翻得亂哄哄的，東西撒得到處都是，大家都目瞪口呆地站著。「不好，媽媽的願望終於實現了。」孩子傻傻地說。

良久，先生首先反應過來，哈哈笑著說：「這不是我們的車子。」我和孩子也從驚慌中清醒過來。那是一輛無論牌子、顏色、外型都和我們家一模一樣的汽車，主人沒鎖車門，我們也沒看車牌，直接拉開車門就站著發楞了。我們趕緊把車門關好，我搖搖頭說，「這車亂得這麽誇張，是本來就這個狀態呢？還是真的被小偷打劫過了啊？」

回到自家那安然無恙的車子，孩子扯了扯我的頭髮，大笑著說，「媽媽遺憾不？您的願望還是沒能實現喔。」我裝傻，問：「我有什麽願望需要實現啊？」他倆真以為我沒反應過來，開心地打趣道：「車子被小偷打劫呀。」