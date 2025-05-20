驚蟄過後，我居住的俄勒岡州 波特蘭市（Portland, Oregon）經過漫長的雨季，終於迎來了天朗氣清、惠風和暢的陽春三月。

一個晴朗的上午，我開車來到附近的貝薩妮購物中心（Bethany Village），從超市買了各色蔬果，推著購物車走向停車場。這時，一輛紅色吉普車一個側轉，停在了隔我三個車位的地方。

我把購物袋放進車裡，打算把購物車推進停車場的回收點；剛停好的紅色吉普車裡走出一名身穿淡棕色上衣、腳踩人字拖、披著棕色波浪長髮、戴著黑框大墨鏡的年輕女子，一身俠氣地昂首朝我走來。

「我可以幫你推回這輛購物車。」俠女嚼著口香糖，朝我一笑，露出一口白牙齒。我一怔，說：「哦，謝謝你。」

心中卻暗想，她肯定也是去超市購物的，替我推車是舉手之勞；而且，我的車離超市大門不過幾十步之遙，購物車是小型的，推起來輕而易舉。再說，她清楚地看到我用消毒紙巾把車擦拭乾淨了，接著用肯定會很舒心，她只是推著車多走幾步而已，想來並不見得吃虧。

我腦子還在瞎轉，俠女接過購物車，又說：「不用謝，我幫你放回店門口就是了。」

咦，她不是要去超市購物？我頓時為自己的小人之心感到羞愧。而我的思緒如決堤之水，忽然想起，前幾日是學雷鋒紀念日（Memorial Day of Learning from Lei Feng ），這是一九六三年中國設立的節日，雷鋒是一名喜愛幫助人的青年，在他短短的一生中，幫助過許多人，他的善良和愛心影響了後人，因此每年的三月五日成為「中國青年志願者服務日」，這一天，在校的學生都會至少做一件好事，然後寫到作文裡。

想到學雷鋒，我又憶起上世紀七十年代，我在中國上小學時的故事。每年的三月五日老師都會要求我們寫一篇作文，敘述自己在這一天所做的好人好 事，因為三月五日這一天所有的小學生都在做好事，所以要想找到一件可做的好事，或是尋得一位可以幫助的人並不容易，由此也衍生出許多趣事。

記得一個三月五日的下午，我正在大街上尋找可以幫助的人，突然前面走來一名同學，只見她手裡拿著一個大飯碗。我奇怪地問她是怎麼回事，她告訴我，這是她從自家偷的碗，準備送給鄰居的一名孤寡老人，我問她我可不可以一起去，她答應了，於是我們就一起去把碗送給了一名年長的老太太。那年的作文，她寫了這個送碗的故事，裡面寫了她和其他同學一起做了一件好事，我就是那位「其他同學」。

往事在春風中飄過，我頓悟：莫非自己看起來已是髮蒼蒼、視茫茫的老嫗，俠女是在學雷鋒做好事呢。朗朗春日的陽光裡，一名女子的一個暖心動作，引得我滿腦子胡思亂想，陷在春天的故事裡。