孫女剛五歲半，就會察言觀色了，這讓我們大家感到意外，也有些措手不及。

事情的起因是這樣的。一天早晨，我們在溫哥華（Vancouver）的家門口送她上幼兒園的時候，不知她是想表現一下，還是有感而發，甜甜地對著我說：「爺爺，我愛你。」就跟著她媽媽走了。結果，這讓站在一旁天天給她洗衣做飯、任勞任怨的奶奶有些失落。

第二天，不知孫女是否發覺她的這句話，在她奶奶那裡產生的效果很新鮮、很奇妙，便在同樣的場合，又說了一樣的話，還特地瞟了她奶奶一眼，這就讓她奶奶心裡更不是滋味了。於是，她奶奶當著她爸爸媽媽的面指出：這樣不好。

其實，她奶奶倒不完全是因為失落，而是覺得孫女在成長的過程中出現了問題，應該教育或引導。

而我也看出來，孫女第一次隨口這麼一說，是出於真心，但第二次確實有點成心，是想看看她奶奶還有沒有那種反應。

為此，我也想過，是不是因為我經常接她，路上和她有說有笑，老逗她玩，她才這樣說？或者異性相吸的自然法則從她這個年齡開始也適用了。後來我一想，也不完全是，唯一的可能就是她開始有心眼了，注意一句話會產生什麼樣的效果，並在不知道什麼叫「成心」的前提下，開始調皮、惡作劇了。

於是，我告訴她奶奶，童言無忌，不要當真；要知道，愈有反應，她愈來勁，反而會助長她這種壞毛病。

第三天，她故技重演，又向我表「愛心」時，她奶奶面無表情，冷處理了，裝作什麼事情都沒有發生，什麼也沒有聽見。孫女發現她說的話，在她奶奶那裡沒有用了，她奶奶無動於衷，並且她媽媽拉著她就走，便從此不再那麼說了，也不那麼做了。