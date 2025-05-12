白皙皮膚的瑞莎，有著一雙靈活大眼、高鼻梁、尖下巴，長髮總梳成各式各樣的辮子，穿著可愛的衣裙。每次回診治療，都像是來參加一場盛宴。嬌小個子的她活潑好動，總是嘰嘰喳喳說個不停，是個惹人疼愛的美麗小女孩。

黝黑皮膚的翠西，厚唇、一頭毛茸茸捲曲難以成型的短髮、一雙棕黑大眼，但鮮少抬起眼睛與人對視。身材高瘦的她每次回診都穿著簡單的上衣、牛仔褲，沒有小女孩愛美的天性，總是嘟著嘴生氣，除了說「是」和「不是」，就是沉默。

瑞莎和翠西膚色、外貌、族裔、個性相反，卻有相仿的年紀，及同樣罹患鐮狀紅血球貧血症。

鐮狀紅血球貧血症是一種先天遺傳性疾病，患者的紅血球外型不像一般人的圓盤狀，而是呈現鐮刀狀。正常人紅血球的壽命約九十到一百二十天，䥥狀紅血球貧症的紅血球壽命只有二十天以下，造成患者嚴重貧血。常見的併發症 有腦中風 、肺動脈高壓、膽結石、鐵質過多等，患者一般壽命比正常人短。

除了居家口服藥物外，瑞莎和翠西每個月定期來我們小兒科接受輸血治療。每個月的輸血，是翠西的噩夢，她前幾天就會開始鬧情緒，母親只得用新玩具安撫。翠西來到診療室總拳打腳踢、哭鬧不停地抗拒治療，需動員幾個人幫忙抓住她，每次都搞得大家筋疲力竭，像是打了一場大仗。

瑞莎八歲時，父母為了讓她能得到更好的治療，全家從墨西哥 偷渡來美。初來時，她一句英文都不會，卻自在地在門診中到處逛，跟每個人打招呼。靜脈注射針劑一來，瑞莎乖乖伸出手臂，眉頭只稍微皺一下，立即恢復笑容，勇敢的樣子讓人疼惜。

我們特意將兩人安排於同一天輸血，希望勇敢的瑞莎可以成為翠西的榜樣，幫助翠西早些克服害怕。

瑞莎像是翠西的小姊姊，幫她擦眼淚、蓋好被單，每次還主動要求先挨針。在靜脈注射針頭固定好後，瑞莎會秀出手臂，並擺出誇張的鬼臉給翠西看，嘰嘰喳喳用西班牙語鼓勵翠西，也不管她聽懂了沒。猶如小太陽的瑞莎所散發的熱力，逐漸平撫了翠西的哭鬧，她可愛的笑臉也感染了翠西，翠西開始有了笑容，話也多了些，並主動教瑞莎說英文；兩個孩子就在每個月輸血的日子裡成長著，瑞莎英文進步很快，在學校表現不錯，她坦然面對這先天的疾病，翠西也慢慢開始接受自己的病情。小女孩進入了青春期，幾個小時的輸血過程中，兩人悄悄話、笑聲不斷，有時也會互相交換疾病帶來身體巨痛的辛酸歷程。輸完血，兩人相互擁抱，開心離開，等待下個月的相聚。

然而平靜的日子被瑞莎突然出現腦中風打斷，兒科重症監護室的搶救、兒科部門的祈禱、翠西的叫喚，均敵不過死神的魔手，暖心的小太陽在我們手中殞落。我多麼心疼瑞莎沒有機會長大，更心疼翠西失去同病相知的摯友，對小太陽的思念久久不曾散去。