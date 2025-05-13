我居住在洛杉磯 的阿罕布拉市（Alhambra），這裡長年乾燥少雨，不過，一年四季，這個城市的街區，尤其是居民住宅的前院後院，卻到處綠樹成蔭，花草繁茂。

我家也不例外，屋前屋後種滿了樹，既有果樹也有喬木，其中最令我喜愛的是後院的那棵白蘭樹。

這棵白蘭樹，樹高濃蔭，樹幹粗壯，嫩枝叢生，枝繁葉茂，每枝隨風搖曳的樹枝，在綠葉的掩蓋下，枝頭都長著一至兩個花苞，一旦綻放，花瓣潔白如玉，淡雅帶甜的香味撲鼻而來。微風吹過，屋前屋後到處散發著香氣。

我和白蘭樹頗有緣分。父母親在中國台山老家的舊居，所在的街道在郵政登記上叫東雲路，可是街坊們總是稱它為「香花街」，原因是街道兩旁種滿了白蘭樹。

我在廣州生活期間，住在越秀公園東門旁的小北路，每逢周末走進園內，漫步於人工湖畔，眼前所見，除了楊柳，便是白蘭。與廣州毗鄰的佛山是我小時候曾經生活過的地方，其市花也是白蘭，人們常說，嶺南人喜歡白蘭花，由此可見一斑。

小時候在家鄉，白蘭花算得上是奢侈品。許多種了白蘭樹的人，會把花摘下來在街上擺攤叫賣，顧客大多是少男少女。女孩子們將花苞微開的白蘭花別在頭上，頓增幾分嫵媚；男孩子買了白蘭花，通常放進上衣的口袋裡，身上當即飄出一縷淡雅清香，在女孩子面前走過，換來的總是姑娘們青春可人的回眸一笑。

長久以來，家鄉人總是稱白蘭花為白玉蘭，至今仍舊如此。我也一直以為這是白蘭花的真名，直到最近才發現，稱白蘭花為白玉蘭是不對的，因為白玉蘭是另有其花，是另一品種

據花典記載，白蘭和白玉蘭兩者雖然同屬於木蘭科，但是白蘭屬於木蘭科含笑屬，而白玉蘭則屬於木蘭科木蘭屬。白蘭是常綠喬木，四季常綠，先葉後花；白玉蘭不一樣，它是落葉喬木，春天開花，先花後葉。

弄清楚兩者的關係後，我忽然想起，在我家的後院裡還有一棵喬木，與花典中描述的白玉蘭極為相似，只是花朵的顏色不是白色，而是紫色。以前有朋友告訴我，這是一棵迎春花，我一直存疑，因為很明顯，這個名字並不是樹的學名。到了今天，我終於核實清楚，原來它是一棵木蘭樹。

這棵木蘭有別於白蘭，但與白玉蘭相似。它的幼枝較為彎曲，多節、葉色深綠、有果實，春天開花，朵大色艷，花被片為紫色，內面近白色，沒有香味。

據記載，木蘭原產於中國，而白蘭則常見於印尼，不過，兩者都深受嶺南人喜愛。為什麽在美國南加州也有這種樹呢？為此，我在住家周圍轉了個圈，做了簡單的調查，發現凡在院子裡種植白蘭或木蘭的，幾乎都是華人。於是，我得出了一個不成熟的結論，洛杉磯的白蘭和木蘭可能都是舶來品，來自於中國和東南亞 。

白蘭與木蘭，兩者比較，白蘭花優雅纖麗，潔白如玉，淡香惹人，其特點是深藏而不露，聞香尋其蹤。木蘭花粗放，一樹花開，燦爛一方，它張揚而不張狂，花靚不在香，兩者都招人喜歡。

白蘭花開在盛夏，我常常將即將綻放的花苞用盤子裝起來，放在家裡的茶几上，觀其瓣，聞其香。木蘭花開在初春，每年春節 前，我都從樹上剪下數枝含苞待放的木蘭花，與劍蘭一同插在大花瓶裡。春節期間，紅色的劍蘭花與紫色的木蘭花爭相盛開，滿堂生輝，為新春佳節增色不少。