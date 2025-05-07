世界之大，無奇不有。加州 （California）中部的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）附近的海邊，每年冬季可以觀賞到一種名為「帝王蝶」的具有遷徙習性的神奇蝴蝶。今年二月，朋友約我們夫妻兩人一同前往觀奇。沿著加州美麗壯闊的一號沿海公路，我們開了四個小時左右的車，來到一處名為皮斯蒙海灘（Pismo Beach）的地方，在一片高大的桉樹林邊很隨意地立著一座簡易的木門框，上面的牌子上寫著：蝴蝶叢林「Butterfly Grove」，我們知道這裡就是此行的目的地了。

景區處在海灘邊的一片高大的桉樹林之間，面積不是很大。由於時間已是二月上旬，大部分的帝王蝶已經啟程北飛，僅有為數不多的一些蝴蝶依然戀戀不捨地在樹葉之間飛舞顧盼，已看不到簡介照片中成堆成片的帝王蝶歇息在大樹上的壯觀場面。我們錯過了一年當中最佳的觀賞時段，雖說有點小遺憾，但能親眼看見這些美麗神奇的小精靈，瞭解一種自己之前從未聽說過的物種，感覺也不虛此行。

本來以為能叫「帝王蝶」，其身形一定大於其他常見的蝴蝶種類，但到實地觀察後發現，從尺寸上牠們與以前見過的其他蝶類並無太大的差異，牠們的翅膀以橙金色為主，十分搶眼。

「帝王蝶」的學名叫黑脈金斑蝶，其實是北美地區常見的一種蝴蝶，但其與眾不同之處主要在於，牠是地球上目前已知遷徙規模最大的蝶類。每年夏季到來時，帝王蝶便開始從加拿大 的安大略地區向南遷徙，牠們的生命周期一般只有二至五周，但夏季出生的最後一代卻會存活七個月左右，在這段時間裡，牠們會飛到南方溫暖的棲息地，直至來年的二、三月才開始繁殖下一代，然後持續生命的歷程往北遷移，等回到加拿大的原始地，據說已是三至四代了。

這裡最奇特之處在於，雖然已更迭換代多次，但牠們的後代依然能準確地找到自己祖先曾棲息的領地，這種遺傳的本能和特性讓人歎為觀止。據動物學家的長期研究，帝王蝶之所以能有此功能，是因為牠們和遷徙的鳥類一樣，具備了利用地球磁場來導航定位的能力，並以此來完成數千公里的艱難遠途遷移。三、四千公里如今對於人類來說，如果乘坐飛機也就短短的三、四個小時的行程，但牠們卻要經歷兩三個月的時間，期間更要遭受暴風驟雨的捶打、天敵鳥類的襲擊等等不可預測的磨難，最終能抵達目的地的都是種群中的佼佼者。這或許就是動物的一種生存法則，只有堅持到最後的強者才會得到繁衍後代的權利，為種群提供最優秀的基因。

俗話說讀萬卷書，行萬里路，人生的旅途充滿著未知和奇妙的事物。這次來到加州能欣賞到神奇的帝王蝶，解鎖一個未知的新鮮事物，又一次開拓了自己的眼界。雖然無法親眼看到牠們遷徙的過程，但可以想像一下，成千上萬隻帝王蝶搧動著金黃色的翅膀，憑藉著風力徜徉在天空之中，進行生命歷程中周而復始的遷徙，那該是多麼美麗而壯觀的一場旅行。