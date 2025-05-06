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今冬的第二場雪

凌晞
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今年冬天特別冷，寒流一個接一個：一月二十二日的冰雪風暴來勢洶洶，令人招架不住；不到一個月，二月十九日又來一個超冷北極寒流，把維吉利亞海灘市（Virginia Beach）瞬間推入一個大冰櫃。

維吉利亞海灘市，顧名思義，是位於美國東南沿岸海邊的城市，緊臨大西洋，因受洋流的影響，冬天很少下雪。在搬來這裡之前，朋友都說這裡平均五年下場雪，而且常常都是薄薄的一層，很快就融化了；冬天除了偶爾風大一點，四季分明、天氣不錯。所以，光憑這氣候的優點，更堅定了我們搬家到維吉尼亞海灘市的信心。

一月底的那場寒流帶來不到半吋的雪，心想，這裡真是福地，暗自竊喜。沒料到，不到一個月，第二場大雪靜悄悄地來襲，積雪十吋，可謂十年罕見一次的大雪，打亂了這寧靜濱海城市的生活步調。

十吋的雪在美國東北部算不得什麼，但是在不常下雪的地方，可是大事一樁。首先，氣象預報就嚇壞了升斗小民，雜貨店超市貨架上空盪盪的，雞蛋牛奶、麵包老早就被搶購一空，宛如颱風來襲之前，民眾爭先恐後囤積日常生活用品。

市政府剷雪設備捉襟見肘已是衆人皆知，大街的雪剷乾淨了，可是小巷裡的道路，過了兩三天仍是冰雪泥濘、寸步難行。這裡的居民因爲缺少雪地駕駛經驗，下雪天都是足不出戶，難怪學校要關門了，因為學生們根本到不了課堂。

小朋友最喜歡下雪天，這次二月雪沒例外，學校放假，樂得學生輕鬆自在。社區院子裡到處都是他們堆的雪人，各式各樣，獨具匠心。大人們陪著孩子打雪仗，歡笑聲不絕於耳。入夜後，輝映著暈黃的路燈，雪花緩緩飄落，翩然起舞，是那麼的寧靜悠閒，美得令人著迷。

孩子放假，父母親跟著不上班，公司行號也關閉暫停營業，路上人車稀少，整條街一眼望到底，白茫茫的大馬路上，直直兩條平行的輪胎印痕，更加陪襯出寂寞的街景。

車庫前的車道積雪最深，女婿下班後趕緊來幫忙剷雪，清理車道，以免走在上面滑跤摔倒。幸好積雪鬆軟，容易剷除，不要半個小時，車道便清乾淨了。難怪有人說，女婿是半個兒子，感謝神賜給我這麼好的女婿。

今冬的第二場雪，無疑地打亂了人們的生活步調，造成些許不方便，這個濱海城市也因此「停擺」了三天。然而，它也帶來許多樂趣，讓我們的生活更加多彩多姿，體驗到大自然創造的美好。

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