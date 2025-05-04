收到台灣家人來電，是來美國後最心驚的事。二十多年前在桃園機場淚別父母，直到坐上飛機，眼淚仍不止，那時父親因為胃癌，剛割除全胃將近三個月，他堅持我要依照原定計畫，和結婚半年的的丈夫到美國求學。當飛機抵達底特律（Detroit）國際機場時，已是晚上八時多，天色仍然大亮，圓圓的紅太陽掛在天空，霎時間，我的心豁然開朗，我想，父親的健康狀況必定也是明亮的。

那時沒有LINE，也沒有微信 （Wechat）、臉書，更沒有手機，我維持著每星期一封信和一通電話，和台灣的家人報平安，也知曉家人的種種生活狀況。一九八七年台灣開放兩岸探親後，給父親帶來了另一種人生新光明與新意義，在家人陪同下，他回去山東老家六次，即使期間跌倒，大腿植入鋼釘，他仍然拄著拐杖去對岸，由探親進而旅遊，我錯以為父親至此健康無憂。

我接過兩次台灣家人的電話，第一次是醫院發出病危通知，我速訂機票，在感恩節前夕飛回台灣，那一次父親救回來了。第二次接到電話，也是速速回台灣，在羸弱的父親病榻旁，送走了他。

原想這樣的折磨已過去，誰知這兩三年來接了兩次電話，都是因為母親。家人為免我在美國擔憂，不通知我母親曾經住院兩次開刀，而這兩次都是病況危急，不得不通知我。最近這一次是兩個月前，母親中風 昏迷，聽到電話那端的敘述，我心裡做好準備，這一次就好好地送母親一程吧。

美國中西部不像東西兩岸搭機方便，可以有飛機直飛台北，我必須搭機到舊金山 （San Francisco），再搭聯合航空（United Airlines）直飛台北，這是最簡單的航程。記得前年回去時，我得先搭到丹佛（Denver），再轉機到舊金山，飛行加上等機耗時將近二十四小時，對五十餘歲的我而言，那種身與心的煎熬，確實是種負擔。

回到台北的家，面對家人，我滿心愧疚，多年來是家人照顧著老病的父母，我如同候鳥般來往，不能時時在父母之側照料。半夜抵達台北家中後，隔日隨即去醫院，好在兩星期後能接母親回家。人的年老雖可以用數字計算，但是心智上的改變卻是猝不及防。回到家的母親像個小孩般會有脾氣，會耍賴與撒嬌，有時候還會用很抱歉的口吻說讓我們擔憂了，一點也不像向來堅毅獨立的她。這一次，母親平安歸來，我也再次依照同樣的航程，歷經將近二十四小時的時間，從台北搭聯航到舊金山，再飛回聖路易（Saint Louis）。

雖然當年出國時帶著美國夢及完成學業的想望，居住在美國，看著孩子日夜成長、父母老去，卻沒有想過自己也會有老的時候。丈夫因為公婆的老病，也曾經急飛回台探視、送終，當我們兩人談起，我們已經不是漸漸老去，而是已經在老的路程上時，我們相視而笑。走過那一段想念父母親人，心急回台的過往，這是我們留在美國，不打算像很多朋友回台灣養老的最主要原因，至少不要帶給孩子們那種身心的焦急與困擾。人生沒辦法求得圓滿與完美，也只能盡力了。