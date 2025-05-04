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情竇初開的年華

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在日常生活裡，常聽家長們在背地裡議論，誰家上高中的女兒有男朋友了，誰家的兒子有女朋友了，而從他們這些茶餘飯後的閒談中，也不難辨別出褒貶之意，但在這方面究竟有沒有一定的道德界線與準則呢？還要看我們的文化背景和看這個問題的角度及出發點。

我出生在一個相對比較傳統的中國北方家庭裡，所受的教育是上高中時一定不能談戀愛，也不能跟男同學交往過於頻繁，這是我們家的鐵律，也是紅線。

原生家庭的家規也讓我傳承到了兩個女兒身上，在她們上高中時，我也曾孜孜不倦地提醒：「上高中時一定不能交男朋友，不然的話既影響學業，又傷神。」然而戀愛這種事情是不能強求的，就算萬事俱備了，東風又在哪裡呢？

我的小女兒曾和四個同齡學霸女生們在高中時就商定好，一進大學，先下手為強，在大學第一年同時進攻美國四所名牌大學的戀愛市場，結果一無所獲。記得那年聖誕節聚會時，她們異口同聲地說，戀愛進展不盡人意，好朋友們聚在一起嘻嘻哈哈地說，「先天基因缺乏，後天也沒有掌握好戀愛市場的密碼，舉步維艱啊。」現在這四個鄰里的小姑娘都已是各界精英了，也都27歲了，不管怎麼樣都是快樂的單身貴族。

誠然，青春期的戀愛觀在我們中國人眼裡，和美國人的觀點是截然不同的。就我們學校來說：十年前，聖多明尼哥學校（San Domenico School）是加州歷史最悠久的一間國際私立女子學校，從二○一五年起，學校變成了男女合校，國際生也源源不斷地從世界二十幾個國家匯集到了這裡。這時，這些遠離家鄉的少男少女們就開始了出入雙雙對對的情境。開始我見狀是目瞪口呆，不知所措。我認為他們這些出雙入對的青少年們，把大量的時間都花在一個人身上，卻忽略了學業、興趣愛好以及交更多朋友上。也就是說，抱著一棵大樹，卻放棄了整片森林，得不償失。

而美國白人的老師們卻不以為然，他們覺得這才是人生中最甜蜜的一段時光，不虛此行。他們還認為，「青春期戀愛可以在一定程度上促進身心發育。」其中，一名白人女老師告訴我，她的愛人就是在上高中時認識的。當然，儘管初戀成功的機率不高，但是你不給他們時機去嘗試、體驗、練習，又怎麼會有成功的可能呢？

所以說，中國家長們當你們看見、或聽到你們家上高中的孩子在談戀愛時，不必大驚小怪，給孩子留出足夠的空間，讓他們去體驗、去經營一段人生中最美好的感情，豐富他們的人生經驗，給彼此最起碼的尊重。這或許也是我們傳統中國人對未來青春期戀愛觀的一個新起點吧。

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