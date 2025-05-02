三星期前的周日上午九時，我照例在公寓大樓的戶外大停車場門口，等候教友開車載我去教會，只見停車場門口，支撐管控車輛進出防護柵欄的大柱子上，好似放了一堆名片，我就近查看，怪怪，竟然是一個女生的駕照，還有幾張信用卡、健康保險 卡等，幸好當時雲淡風輕，否則早被吹散一地。

觀察半晌，來往的行人視若無睹，我想如果給有心人撿到，豈不是天上掉下來的禮物？我要是收起來，送到步程半個多小時外的警察局，以那個禮拜才華氏二十幾度的低溫，也不可行，不如交給來接我的年輕教友。

一向熱心公益的教友，一口答應負責處理，他拍照後，把證件上重要訊息塗掉，貼到他參加的幾個微信 社交群組，兩小時後，就有個男士自稱是失主的朋友。教友問他失主的名字、住址、出生日期及遺失地點，他都答不上來，教友只好請他通知失主，直接跟他聯繫，對方又推說：「失主在外州」，一聽就知道是詐騙份子，教友只好回答：他會送交法拉盛 （Flushing）警察局，請失主去認領，說完對方立刻掛掉。

四天後，失主來電，報出的名字、住址、出生日期及遺失地點，全部正確，原來她是搭車到我們公寓對面的中醫診所看病，下車一時不察，把專門放證件、價值不菲的小皮包掉了，撿到的人很識貨，決定扣留價值兩三百元的小皮包，把證件留在撿到的地點。

失主說為了這事已經哭了好幾天，因為紐約大學（NYU）畢業的她剛領到工作證，本來遺失證件的第三天（周一）就要走馬上任，這一遺失，工作證須重新申請，又得等好幾個月。

世風日下 ，人心不古，常接到短視頻，勸老人家不要去下列地點：送免費東西、賣保健品、如何投資或算命消災的講座、還有低價旅遊，這些都可能讓你荷包大失血，消耗老本。

此外，路上碰到孕婦聲稱身體不適，問你可否送她回就在附近的家？兩餐沒吃飯的老人家，問你可否到他知道很便宜的餐廳，請他吃碗麵？遺失家門鑰匙的小學生，請你陪他去母親上班的地方拿鑰匙，這些歹徒精心設計的陷阱，都可能讓你一旦進去，就人間蒸發。

母親摯友的晚輩日前發現，從來機不離手的手機無法解碼，跑去手機店求助，說是被人更換密碼，一查之下不得了，他銀行高達五位數字的存款竟然不翼而飛，好像隔空抓藥，簡直不可思議。雖然後來銀行追回，但已賠上好些日子的寢食難安。

在這個爾虞我詐，動輒信用卡被盜用的時代，吾人何以自處？「小心，小心，再小心」，因為捨此弗由。