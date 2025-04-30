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蛋荒裡的小確幸

昭儀
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雞蛋要排隊？不可能，絕對不可能。我站在Costco門口，揉著惺忪睡眼，望著左右兩條從入口繞到停車場盡頭的長龍，徹底傻了眼。

來美國幾十年，這可是難得一見的大陣仗。清晨的停車場滿得連縫兒都沒有，初春的風還帶著寒意，人群卻熱火朝天地擠在一起，像極了疫情時搶衛生紙的荒誕劇。那會兒，開車排隊打疫苗，連國民衛隊都出動維持秩序。如今，二○二三年台灣雞蛋荒的餘波盪到美國，禽流感一鬧，雞蛋價格翻了幾倍，愣是成了「一蛋難求」的稀罕貨。我苦笑，這日子真是愈來愈搞笑了。

上星期要驗血，我空腹出門，順道買菜，哪想到撞上這「奇景」。新聞說了，禽流感殺了不少雞，供應短缺，有人甚至一口氣搶購一千多顆蛋。隊伍裡男女老少齊全，有的刷手機，有的閒聊，迎著晨光耐心排著。

前面一名少婦嘆氣：「昨天早上排了一個多小時，還沒到放雞蛋的地方，已經賣光了。今天再試試。」我心想，每天吃一顆蛋的習慣不算貪心，夠吃就好，既來之則安之，便推著車站到隊尾。風吹得臉發麻，可大家都不急不躁，我也淡定下來。

二十多分鐘後，門開了，工作人員吆喝：「買蛋的往右。」好傢伙，進了門還有專屬通道。我挪著步子，心跳有點亂，這麼多人，能搶到嗎？身後一名老太太急著問：「我們進來的，都有份嗎？」工作人員漫不經心答道：「五五開，看命吧。」我樂了，這哪裡是買蛋，分明是抽盲盒。又排了十來分鐘，擠到貨架前，眼見雞蛋剩最後幾箱，心都提到嗓子眼。

「限購三盒。」我一把抱起三盒蛋，正要轉身採購別的，忽然想起那老太太，回頭看，她正樂呵呵地捧著一摞蛋，對我咧嘴笑，我回了個笑臉，心裡一陣溫暖。後來才發現，雞蛋其實不缺，就是量少了，在普通超市賣得貴，Costco是會員制，價錢划算得多，才讓人擠破了頭搶購。生活哪有那麼多「不可能」，不過是逼你精打細算罷了。

回家路上，雞蛋穩穩地躺在後車廂，我也想開了。這場蛋荒簡直就是生活的照妖鏡，世道總愛出些么蛾子，疫情搶紙搶口罩，禽流感搶蛋，哪回不是讓人猝不及防？你看這些排隊的人，耐心中有韌性，閒聊裡有煙火氣，連那句「五五開」都透著黑色幽默。生活不就是一場隨機的遊戲嗎？貴了就少吃，買不到就等一等，沒啥大不了。最重要的是，老太太的笑臉比雞蛋還金貴，暖得像初春的太陽。

幾天後，我煎蛋時還在回味。鍋裡滋滋響，蛋液順著炒鍋攤開，像白雲捧著小太陽。我不禁笑出了聲，這蛋可真不簡單，藏著排長隊的荒唐、老太太的執著，還有那份晨光裡的淡定。雞蛋貴不貴不重要，重要的是，這排隊的工夫，讓我將所見所感當作日子的小確幸。囤一千顆蛋有什麼意思？能樂呵著過好一天，才是真本事。生活拋來的難題，總有法子接招解套，實在不行，就煎個蛋，笑一笑吧。

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