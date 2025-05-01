年前應邀到芝加哥 （Chicago）參加研究所的同學會，十多年不見的兄弟們重逢，雖然昔日的玉樹臨風不見得個個都淪落成腦滿腸肥，但是英姿颯爽的瀟灑，肯定是寥若晨星了。

反倒是幾名昔日習慣喚她們「嫂子」的女士們卻變得年輕美麗，不但身材更加婀娜多姿，白皙細緻的臉龐更是叫人察覺不出一絲歳月的痕跡，令人訝異。心中正在暗自驚嘆現代美容科技的鬼斧神工，準備回去也找個動人的理由叫老妻去整一整，主辦人小王卻神祕兮兮地把我拉至一旁，低聲說道：「你很少參加大家的聚會，待會說話要小心點，千萬別見人就瞎問、到處亂喊嫂子。我知道你要問啥，没錯，都離了。你剛剛看到的那幾個眼生的俏妞兒，都是哥兒們的new partners（新伴侶）。」

小王又用嘴角撇向吧枱前的一名清麗佳人，說道：「那位是小郭的新歡，這個老小子在曼哈頓 （Manhattan）搞得風生水起，經常遊走兩岸三地，十三年就換了四個老婆，平均兩年就換一個。小郭總是跟我說，感情這東西勉強不得，感覺不見了就得換」。我不知道一向精明的小王，從何時開始算術竟變得如此不堪，更分不清他語氣裡透露出的到底是羨慕或是鄙夷？

「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇」，納蘭性德這首詞，像一枚晶瑩的琥珀，凝結了世間多少癡男怨女的嘆息。三百年過去，這聲嘆息依然在紅塵中迴盪，只是化作了現代男女分手時那句「感覺不見了」的悵然。

初見時的光景，總是帶著一層朦朧的薄霧。記得那年春日，她穿著淡綠色的連衣裙，站在櫻花樹下，花瓣落在肩頭，像一幅未乾的水彩畫。他說喜歡看她低頭淺笑的樣子，說她的眼睛裡有星星。那時，一杯奶茶可以讓彼此依偎整個下午，一條簡訊能讓兩人徹夜無眠。初見時，我們都成了詩人，把平凡的日子寫成瑰麗的詩篇。

可時光是最頑皮的畫師，總愛在完美的畫作上亂添幾筆。漸漸地，淡綠色的連衣裙變成了隨意的家居服，櫻花樹下的等待變成了地鐵 口的遲到，星星依然在夜空閃爍，卻不再只為一個人明亮。生活像一把無情的刻刀，把初見時的光環一點點削去，露出原本的模樣。

其實，初見之後才是真正的開始。就像一幅水墨畫，最初的暈染固然美妙，但需要後續的勾勒皴擦，才能成就完整的意境。感情也是如此，麻木了初見的心悸後，還能相知相守，在平凡中看見雙方的好，這才是真正的智慧。

去年深秋的黃昏，在太浩湖（Lake Tahoe）看見一名老婦推著坐在輪椅上的老頭緩緩前行，沒有耳鬢廝磨，只是偶爾佇足相視一笑，卻讓人看見了愛情最真實的模樣。那一刻，我忽然明白初見固然美好，但能攜手走過歲月長河，在平淡中相互扶持，才是人生最大的挑戰。

人生其實不必只如初見，因為初見僅是缘起，就像一杯茶，初泡時清香撲鼻，但真正的好茶，要等到二泡、三泡，才能品出最醇厚的滋味。感情亦是如此，經歷過滄桑的沉澱，才能顯現出最本真的韻味。

也許放下初見的執著，才能看見當下的美好。這是妥協，也是成長；不是認命，卻是覺悟。「萬物靜觀皆自得」，當自己不再執著於最初的樣貌，或許便能在平凡中發現更動人的風景，或許這就是納蘭性德詞中真正蘊含的禪意。