在聖誕節 這樣的日子裡，醫院裡的患者常因不能回家而情緒低落。為了讓他們感到一些溫暖，醫護人員竭盡全力，其中最直接的方式便是與病人交談，帶去一絲關懷。

在西雅圖 （Seattle）常青醫院，有一位名叫瑞的患者，肺癌已經擴散到全身。儘管病情嚴重，他依然保持著堅韌的態度，甚至能藉助步行器行走，但他的意識時而清醒，時而模糊。瑞的故事讓我思考，面對生命的盡頭，究竟應該如何從容面對？

聖誕節的早晨，我將早餐擺在他床前，看著他半睜半閉的眼睛，輕聲說道：「瑞，我可以幫你打開所有蓋子和剝水果皮，但我無法幫你睜開眼睛。現在是上午十點了，是時候吃早餐了。」瑞在昏睡中笑著努力睜開眼睛，被我的話逗樂了。

趁著空檔，我問他：「瑞，您退休 前做什麼工作？」他拍了拍腦袋說：「如果沒記錯的話，我是靠買舊房子，裝修後再出售發家的。」他笑著補充：「別人都叫我『Mr. Remodel』。」 看到他即便身患重病依然幽默，我從憐憫轉為敬佩。瑞告訴我，自己並不為即將到來的死亡感到遺憾，至少為妻子和孩子們留下了產業。他眼中充滿了對家的熱愛，說妻子和女兒將把他接回家照顧，醫院也會每周派護士和康復人員上門幫助。他對家人的關愛讓我思考，什麼才是最值得追求的：財富、地位，還是能夠為家人提供一個溫暖的家？

下午，瑞的妻子來到病房，穿著節日盛裝，剛做的頭髮精緻，一件橘色皮大衣，黑色薄呢褲和一雙壓邊黑皮靴，肩上背著一個LV大包。瑞笑著說：「如今我的腦袋不好使，我老婆是我的權力行使人。」他的幽默中透著對妻子的依賴與信任，家庭的意義在他眼中愈發重要。儘管瑞已經放棄了治療，成為臨終關懷病人，回家對他而言就是一種幸福。能在家中得到照顧，是他對家人最深的依賴和信任。

瑞離開時幽默地說：「人家都叫我『裝修先生』，真希望有醫生能把我的身體重新裝修一下，獲得新生。」他說這話時的從容讓我感到些許酸楚，但也讓我思考：面對死亡，每個人都有自己的方式去接受。瑞的從容與幽默，是他最後的力量，他並未恐懼，而是帶著對家人的愛，笑著面對生命的終點。

臨走時，他握著我的手說：「要去見耶穌也不是壞事。」他的話讓我深感生命的短暫與無常，但也讓我意識到，或許真正的勇氣，是能在生命的盡頭，帶著愛與從容，走向下一個未知世界。