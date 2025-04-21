人總是要老的，而人們常唸道：「人老了要有五有，才能無憂。」

五有是「有錢、有窩、有老伴、有朋友、有健康」，可是老人要具備這「五有」並非易事，其中最難做到的是「有老伴和有健康」，人活到七八十歲時，夫妻不全占一定比例。七八十歲的老人，健康狀況良好，衣食住行能自理，也是不易的；而老人移民 到美國，語言不通，又帶來諸多困惑。

在我待過的馬里蘭州（Maryland）蒙哥馬利郡（Montgomery county）幾個老人醫療護理活動中心，老人最常嘮叨的話題就是「老了日子怎麼過？」

誰都想過得快活些，但天不從人願，總有著夫妻不全、夫妻不和、疾病缠身、孩子不如意、住得不如意等煩心事。住在兒女家，隔代人話說不到一塊，嫌寂寞；住老年公寓，不識英語，電話聽不懂，信件看不懂，一有事就得找兒女，嫌麻煩。到老人活動中心，都是老人，有人說话了，可以玩麻將、打撲克、打乒乓、跳舞唱歌等自己喜歡的項目，不但不寂寞了，而且看病有人管，應該是滿意的；可是在一個幾十或上百人的集體裡，有各式各樣性格脾氣和愛好的老人，也常會看到不和的事情發生，尤其有些人火氣大，甚至還會動粗。想圖個安靜的老人，似乎找不到一塊自己滿意的淨土。

看來就算是有上面的「五有」，也很難做到無憂地安心養老。老人閒不住，不是想自己的事，就是在想孩子和別人的事。人老了以後顧慮很多，不怕死，就怕死得不俐落，卧床不能動彈，得麻煩兒女或他人。在老人中心 ，常有人摔倒造成骨折臥床的；糖尿病 後期截肢、失明的；腎衰竭得洗腎的；失意痴呆的，每個老人都有不同的問題。

老人們聚在一塊，常說：「人老了，把自己管好就得了，孩子的事讓他們自己管。」嘴上這麼說，心裡卻老放不下，想著兒女四五十歲了沒有結婚，或結了婚沒有生孩，或閙離婚，或兒女、女婿、兒媳患病，或第三代不理想等。

尤其是女性老人，常為兒女的事睡不好覺，常為老人之間一點摩擦而氣不消。雖然知道操兒女的心沒用，和別人鬥氣沒意思，但就揮之不去、走不出來，折磨自己。

我想和老人們一起回憶我們一生的歷程。中國改革開放後，移民到美國的七八十歲以上老人，都飽受戰爭、動亂和飢餓之苦，甚至苦到命危；不光有苦，還有精神摧殘舆折磨。我們這一代老人能闖過一個個鬼門關，活到現在，是僥倖、是上蒼保佑，還要計較什麼？我們來到美國，又來到有親切熱情、服務及時且周到的老人醫療護理中心，更是幸運、幸福，使我們醫食無憂，更要珍惜。

操心兒女的事和生活中計較的事，讓你覺得不如意，事實是「哪能事事都如意，萬事只求半稱心」，更何況每個人都有個性、自己的活法和你不知道的苦衷，只能理解為上。

人老了活得健康，不讓兒女操心，就是對兒女最大的支持。老人辛苦大半輩子，到晚年該為自己活著了，能吃得香、睡得香，比什麼都好；「糊塗」一點比「聰明」一點好，刨根問底啥都想知道，可總是弄不明白的人，是痛苦的。人這一生難得糊塗，古人云：「樂知天命，隨遇而安，虛懷若谷，榮辱不爭。」我幾乎不管不問孩子們的事，外孫子常說我：「姥爺啥也不知道」，我聽了很欣慰，畢竟「糊塗」一點才是福。