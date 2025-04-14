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無上的稱讚

李慕雲
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一句普通的讚美話，竟然讓我感覺到飄飄然。無他，只因久旱逢甘露也。

話說昨天去唐人餐館買外賣，紐約皇后區（Queens, NY）有間熊貓餐館，就在我家住處步行距離，很方便。老婆想吃蘑菇雞片飯，我想吃蘑菇牛肉飯，於是把兩個餐名寫在一張小紙上。因為我這個老廣講國語不靈光，怕人家會聽錯，寫下來遞進去，保證不會出亂子，絕非有意炫耀自己的書法。

老闆娘看過紙條後問我：「是你寫的嗎？好漂亮的字。」那只是一句隨便的客套話，但我聽起來卻很受用，因為在家中從來聽不到讚美聲，日子久了，就覺得自己一無是處，失去信心。

二○二四年六月，我在世界日報家園版，以「老伴的稱讚」為題，寫出許多實例，抱怨妻子從不肯對我說出一個「好」字。甚至用了狠話：「如果能在死前聽到老伴的一聲讚美，那該有多好。」可是大半年過去了，老婆毫無反應，看來如果想聽到一聲稱讚，一時還得繼續活下去。

當然這是戲語，我知道老妻的性格，就算是活到一百歲，也別指望她會說句好話。且看看我在結婚六十一周年時寫的逗妻句：「一周七日三天吵，四天恩愛不羨仙。」總算是恩愛的日子比爭吵的多，也可算是合格的配對。

如今我已經不再期望她的稱讚了，因為我想起一件暖心的舊事來。其實此生我早已聽過最佳的讚許，是在上班地方發生的，那是我職業生涯中引為驕傲的事情。

我本來在一間小工程公司工作，全公司只有十幾個雇員，做了八、九年，對老闆和他的合夥人意見不一致司空見慣。後來公司被一間大型建築設計公司收購，變成了他們的結構部門，我要講的故事發生在六年之後，即一九七九年，地點在紐約曼哈頓（Manhattan,NY）的辦公室。

不知為了什麼緣故，結構部門的人變得懶惰，一時士氣低落，紛紛告病假，引起人事部門的關注。人事部主管把員公告病假的次數，列表報告總裁，他是紐約辦事處的最高級建築師。報告內註明：「除了李慕雲外，結構部門員工請病假過多，工作效率有待改進」云云。

總裁讀完報告後，說了一句笑話：「怪不得結構部門的兩個主管，先後對我說過李慕雲的好。順便一提，除此之外，他們二人從沒有一樣事情意見是相同的。」這雖然是個笑話，但由第三者引述的好評，更有意義。對我來說，是個無上的稱讚，再也用不著活到一百歲，去等待老伴說一句我的好話了。

皇后區 曼哈頓 世界日報

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