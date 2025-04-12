平常我居家生活，非常簡單而規律， 按時、按點吃飯睡覺，可是最近記錄睡眠情況的智能手表出了問題，我到總店謀求解決之道，一來二去，耽誤許多時間，回到家裡，影響到吃晚飯的時間也遲了。晚上八時了，正準備開飯，忽然樓下有敲門聲，使我萬分緊張，因為獨居的我，晚上是不會有人造訪。我緊張地下樓問：「是誰呀？」，只聞女聲回應：「是我。」雖這樣回答等於沒答，但我稍感寬心地開了門，是一個有著數面之緣，甚至不知道她姓名的走路殘障女人。她手上拎著大包小包的禮物，對我說：「今天白天我已經來過兩次，你都不在家啊？」我茫然地說：「哦，我出門辦事回來遲了，有什麼事情可以幫到你嗎？」她靦腆地笑著說：「這不是過年了嗎？我給你送禮物來過年。」

無功不受祿，我有點摸不著頭緒，經她提點，我的思路才進了正軌。

有次大家在一起聊天時，她說她的兒子和媳婦，因為一直在研讀生化博士的學位，如今兩人一個四十二歲，一個四十四歲了，才想要養兒育女，可是好像非常困難。當時我曾說過，我女兒是同樣情形，一直在忙於博士學位，等到讀完就業，發覺自己已經四十六歲，經過許多痛苦的經驗和手續，如今她終於當了三個孩子的母親：包括兩個試管嬰兒，孩子的性別也可以自由選擇。

原來她就是衝著我所說過的話來的，她開門見山地問我女兒所看的醫生地址和資料，我當即就把情況告知遠在沙加緬度（Sacramento）的女兒，她也馬上就寄來了資料，更就她的經驗提出了意見和看法：「在北加州 有許多這樣的不孕症治療中心，以他們兩個的高學歷，大可上網去找別家離他們近的地點，可是以我的經驗來看，這個女的年紀太大了，我在想她有困難，還是叫他們去看了醫生再說吧。」

我女兒的話，使我想到她當時的痛苦經歷，她在懷老大前，已在醫生的指導、幫助下，懷孕過兩三次（而且都是雙胞胎），可是都以流產告終。後來雖懷上老大，但據她說，起初也是雙胞胎，懷孕幾周後，有一胎就胎死腹中。後來生得非常辛苦，所以醫生曾警告她：不可再生了，否則大人小孩都很危險。

她的第二、三胎都是試管嬰兒，而且隔了兩年，價碼也有不同：老二花了六萬元，老三花了八萬元，而且是同一個代理孕母。在代孕期間，要幫孕母買醫療保險 ，而且產後要幫孕母坐月子，讓她有足夠的奶水哺育嬰兒，但是孩子一出生後，就抱回家自理了，只是每周要花五百元去取新鮮的母乳，回家後冷藏，如此母乳至少要一年的時間。所以我在此要奉勸年輕人生育要及時，到老大不小過了生育期間，既花錢更受罪。