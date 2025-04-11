我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

再來一盤

稚竹
聽新聞
test
0:00 /0:00

前幾日北卡羅來納州教堂山（Chapel Hill,North Carolina），迎來了今冬第二次下雪，望著窗外雪花紛飛，覆蓋了大地，車與屋頂一片白雪皚皚的景象。彌補了聖誕節沒有降雪的遺憾。我待在家中無事，因此上網搜索新菜譜，準備煮些好吃的新菜式，來犒賞自己與家人。看到螞蟻上樹此菜，想起家中仍有雞絞肉，因此想試試看，在菜色中加入甜麵醬與辣豆瓣醬的混合料，最後澆上花椒油，香氣四溢，異常地美味。

記得另外一次在德罕（Durham）中國超市的餐廳中，曾嚐過清炒腐竹皮，裡面有乾木耳、紅蘿蔔與雞肉等，味道鮮美，類似蘑菇雞片，我決定在家中鑽研，試試能不能重現美味。我買了腐竹皮、乾木耳、香菇、雞胸肉、白菜、馬蹄片與大蒜，先將腐竹皮、乾木耳與香菇以溫水泡發，然後焯水（即煮開一鍋水，擱入木耳煮三分鐘，腐竹皮三十秒，香菇一分鐘，即撈出），再將木耳與香菇切絲，腐竹皮切小段。

接著把雞胸肉切片，先以胡椒粉與鹽醃之，在等待雞肉醃料入味時，將白菜切小段，其他食材包括馬蹄片與蒜切末。醃好的雞肉先沾太白粉水，再以大火快炒，待變色即盛出。接著爆香蒜末，加入白菜與些許水燜熟，再加入香菇絲與馬蹄片續炒，最後放入木耳絲、腐竹皮，添加些許鹽與白胡椒粉，以大火快炒，稍燜後即盛盤。此菜清淡好吃，若吃膩了大魚大肉這些菜色，可煮此菜式來解膩。

記得婆婆以前來教堂山小住時，曾經教我如何煮花椒雞。雞腿肉先以花椒與鹽醃製，放入冰箱冷藏，隔日拿出醃好的雞肉，在水龍頭下洗淨，放入電鍋中蒸熟，然後將雞肉撕成片狀，加入蒸雞的湯汁，最後淋上些許醬油、香油，即可食用。這道菜美味可口，讓人吃完還想再來一盤，也是令我難以忘懷的家常滋味。

北卡羅來納州 聖誕節

上一則

流過我們的河（八）

下一則

南極洲探險

延伸閱讀

吃起來像木頭…好市多雞胸肉 顧客列「10大罪狀」

吃起來像木頭…好市多雞胸肉 顧客列「10大罪狀」
慈素蔬食館推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

慈素蔬食館推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處
祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選

祥龍茶樓 正宗粵菜港式點心及各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選
米其林舊金山灣區新增5店 華埠「四大天王」入列

米其林舊金山灣區新增5店 華埠「四大天王」入列

熱門新聞

寫書法

2025-04-06 02:00
「黑白大廚：料理階級大戰」廚藝競賽過程刺激，獲得觀眾青睞。（取材自Netflix）

不要溫馴地步入良夜

2025-04-05 02:00
圖／江長芳

一封信的邂逅

2025-04-04 02:04
圖／abwu

母親的正宗咕咾肉

2025-04-09 02:00
圖／123RF

買小雞

2025-04-04 02:00
東海大學十八屆校友會合照。

永遠的管家

2025-04-05 02:00

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故