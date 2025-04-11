前幾日北卡羅來納州 教堂山（Chapel Hill,North Carolina），迎來了今冬第二次下雪，望著窗外雪花紛飛，覆蓋了大地，車與屋頂一片白雪皚皚的景象。彌補了聖誕節 沒有降雪的遺憾。我待在家中無事，因此上網搜索新菜譜，準備煮些好吃的新菜式，來犒賞自己與家人。看到螞蟻上樹此菜，想起家中仍有雞絞肉，因此想試試看，在菜色中加入甜麵醬與辣豆瓣醬的混合料，最後澆上花椒油，香氣四溢，異常地美味。

記得另外一次在德罕（Durham）中國超市的餐廳中，曾嚐過清炒腐竹皮，裡面有乾木耳、紅蘿蔔與雞肉等，味道鮮美，類似蘑菇雞片，我決定在家中鑽研，試試能不能重現美味。我買了腐竹皮、乾木耳、香菇、雞胸肉、白菜、馬蹄片與大蒜，先將腐竹皮、乾木耳與香菇以溫水泡發，然後焯水（即煮開一鍋水，擱入木耳煮三分鐘，腐竹皮三十秒，香菇一分鐘，即撈出），再將木耳與香菇切絲，腐竹皮切小段。

接著把雞胸肉切片，先以胡椒粉與鹽醃之，在等待雞肉醃料入味時，將白菜切小段，其他食材包括馬蹄片與蒜切末。醃好的雞肉先沾太白粉水，再以大火快炒，待變色即盛出。接著爆香蒜末，加入白菜與些許水燜熟，再加入香菇絲與馬蹄片續炒，最後放入木耳絲、腐竹皮，添加些許鹽與白胡椒粉，以大火快炒，稍燜後即盛盤。此菜清淡好吃，若吃膩了大魚大肉這些菜色，可煮此菜式來解膩。

記得婆婆以前來教堂山小住時，曾經教我如何煮花椒雞。雞腿肉先以花椒與鹽醃製，放入冰箱冷藏，隔日拿出醃好的雞肉，在水龍頭下洗淨，放入電鍋中蒸熟，然後將雞肉撕成片狀，加入蒸雞的湯汁，最後淋上些許醬油、香油，即可食用。這道菜美味可口，讓人吃完還想再來一盤，也是令我難以忘懷的家常滋味。