在芝加哥 （Chicago）求學期間，除了一些家境優渥的學生，多數人都必須精打細算，謹慎規畫生活開支，避免過度浪費或不必要的消費。雖然節儉是一種美德，但在某些情況下，卻可能演變成占他人便宜的行為，讓人難以接受。

舉例來說，有時候幾個學生會結伴到賣場購買共用的生活物資或食材。然而，有些人會在結帳時趁機「偷渡 」一些私人用品，讓這些物品的費用也能分攤給其他人。最初大家選擇睜一隻眼閉一隻眼，不願為小事計較，直到某次這位同學「偷渡」的商品金額過於高昂，其他人終於忍無可忍，才請那位同學自己另外結帳。

類似的情況還出現在幫忙代購物品時，有些人請同學幫忙購買東西，但在支付費用時，會以對方使用信用卡能獲得現金回饋為由，少給應付的金額。這種行為讓人感到極為不舒服，認為對方是刻意占便宜，真要認真計算，對方還可以要求代購費用。

另一個常見的例子發生在搭乘Uber時，通常由一名同學先刷卡支付車資，到達目的地後再將費用均攤給其他搭乘的人。有些人卻會以各種理由拖延付款，甚至期待對方忘記或放棄追討，藉此逃避應付的費用。這種不負責任的行為，不僅讓人心生反感，也逐漸損害了人際關係。

除此之外，還有人經常到別人家蹭飯。雖然多添一雙碗筷對主人來說可能不算什麼，但如果經常如此，又未曾回請或以其他方式表達謝意，時間一久，難免讓人感覺自己被占了便宜。禮尚往來才是維持良好關係的基本原則，邀請他人用餐或請喝飲料都是很自然的回饋方式，但這類人似乎並未意識到這一點。

這些喜歡占小便宜的人往往自以為聰明，認為這些錢算不上什麼大數目，別人不會太在意。實際上，這些行為很多人都看在眼裡。正所謂「看破不說破」，雖然表面上維持和平相處，但從這些小事中，人們會對這些人的品格產生質疑，進而在私下與他們保持適當距離。

人在異鄉，與他人維持良好的人際關係尤為重要。在金錢上當「自由騎士」，表面上似乎占了便宜，但失去的可能是更長遠的友誼與信任。一個人的品格往往可以從小事中窺見端倪。那些貪圖小便宜的人，也許在短期內得到了些微的好處，但長久下來，他們所損失的，將是無法用金錢彌補的寶貴人際關係。