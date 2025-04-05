日前兒子發來一個視頻，在短短幾十秒的影片中，看見小孫子正抓著一小塊青花菜（西蘭花 ）往嘴裡送，兒子問他：「誰做的西蘭花好吃，我，還是奶奶？」小孫子放下吃到一半的食物，毫不猶豫地說：「奶奶」，一旁大孫子就喊：「耶，奶奶贏了。」看了這視頻，我和太太笑得合不攏嘴。

我的兩個孫子，一個六歲半，一個四歲半。因為我的兒媳婦是美國本地的洋人，兩個小傢伙由他們的媽媽帶，所以在家都說英語，到我們這兒來，也是和我們用英語交流，但是他們會說兩個中文詞：「爺爺」和「奶奶」。聽到他們這樣稱呼我和我太太，我們覺得很親切。大孫子的喊話就是英文夾著中文說的，「耶」和「贏」都是英文，「奶奶」是中文，挺有趣的。

我那小孫子常常跟在他哥哥屁股後面有樣學樣，但其實兩個小孩是很不一樣的。他哥哥兩三歲時，吃東西還不挑食，給他吃中餐的米飯、麵條、雞蛋 羹、豆腐羹，他都接受，但再大一些就不喜歡了。而小孫子一直都愛吃中餐。在他一、兩歲時，兒子一家還住在北卡羅來納州 （North Carolina），我們從居住的印第安納州（Indiana）去兒子家小住，幫助照顧兩個孫子。在我和太太吃飯的時候，小孫子會爬上來坐到我太太腿上，要吃太太碗裡的食物，饅頭、稀飯、雞蛋、紅薯，什麼都吃。其實他媽已經給他吃過飯了，但他可能覺得我們的食物很新奇，也想吃一口。

現在我兒子一家已搬來印地安納州，和我們同住在韋恩堡市（Fort Wayne），周末兒子一家常會來我們這兒吃飯，我和太太都以中餐招待他們。考慮到兒媳婦是洋人，在道地的中式菜餚之外，也會燒一些在美國中餐館常見的美式中餐菜，比如左宗棠雞和芝麻雞，它們其實就是裹上醬汁的炸雞肉。即使這樣，我那大孫子也不怎麼愛吃，常常就吃一點白米飯或者我們做的油條。而小孫子什麼都吃，還吃得津津有味，一些中式麵點他也喜歡。洋人一般不吃菜包子，而我小孫子一隻小手拿著大包子就啃，覺得包子軟軟的麵皮比麵包好吃。這孩子還特喜歡吃鮮肉小餛飩，一頓能吃十幾個；小傢伙來我們家，常常一進門就喊：「奶奶，我要吃餛飩。」看他這麼愛吃小餛飩，我們有時候就多做一些，讓他媽帶回去，第二天再給他吃。

小孫子說奶奶做的西蘭花好吃，是真心話。洋人西蘭花是沾著沙拉醬生吃的，要不就是用開水燙過吃，我兒子雖然也炒西蘭花，但是沒有我們在家做得考究。我們常用雞胸肉切片炒西蘭花，即便是清炒也要加蒜片調味，味道自然就好。和比較生硬，或者沒有什麼味道的西式西蘭花菜相比，我們小孫子當然喜歡他奶奶做得好吃有味的這種蔬菜。

我們現在想要做的，就是讓大孫子也愛上中餐，至少做到不排斥。兒子在家也在調教我的大孫子，讓他嘗試不同的食物。有一回，兒子故意對我大孫子說：「你不吃中餐，我們去中國玩就帶上你弟弟，不帶你去。」大孫子把玩笑話當真了，趕忙跑到他媽跟前說：「媽咪，你不要去，我和你在一起。」我們聽他這麼說都樂了。不過我們相信，這孩子再長大一些，懂的事多了，會接受中餐，甚至愛上它的。有一句話說，女人要通過贏得男人的胃來贏得男人的心，同理，我們的孫子喜歡上爺爺奶奶做的飯菜，就會和我們更加親近的。這不正是我們想要的天倫之樂嗎？