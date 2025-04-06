打開信箱，躺著一張生日卡，瞄了一眼，是汽車保險經紀人寄來的。下午二時，復健中心的治療師要來家裡為我做復健，這是我七十大壽生日當天的光景，真是冷冷清清，凄凄慘慘戚戚。

俗話不是說人生七十才開始？我的夢想中，七十大壽應該是親人好友齊聚一堂，圍著一個圓桌，大家高唱生日快樂歌，舉杯祝賀我的生日，桌上擺滿佳餚，身後掛著一幅字畫「壽比南山」，而我笑得合不攏嘴；而今天，我卻在這裡自憐自艾，躺在床上動彈不得，哪也去不了。

其實，想想我有什麼好嘆息的？老天爺已經很恩待我了，不是嗎？退休 前給我一副健康的身體，幾乎從不生病請假；退休後，給我充分的時間，把該修該換的「零件」，一件一件汰舊換新，讓我輕鬆自在地休養身體，不必擔心請多少假。這不是老天爺的憐憫是什麼？等零件都維修換新之後，再整裝出發，盡情享受生活，豈不是更好嗎？

說句實話，除了沒有「壽比南山」那張照片，其他的都充盈滿溢。妻子兒女及孫兒女們的溫暖祝福，永遠是最珍貴的回憶；雖然兒子一家在西海岸洛杉磯（Los Angeles），我們住在東海岸維吉尼亞州 （Virginia），兩地遠隔千里，但是拜新科技之賜，藉著視頻，大家有如近在咫尺。女兒買了雪蟹，妻子貼心準備冰淇淋蛋糕，都是我的最愛，今天可以理直氣壯地享受，毫無顧忌地吃了。

打開手機，蹦出一條微信 ，定睛一看，竟然是我的好友，信裡寫著：「今天是你七十大壽，我以最誠摯的心祝福你壽比南山…還記得你十歲的生日嗎？」簡短的幾句話，我的淚水已在眼眶裡打轉。多熟悉的名字，好久沒有聯繫了，他不是人在北京嗎？怎麼會在我七十大壽的當天，在地球的另一邊想到我，真是心有靈犀一點通。

說到十歲生日，已是六十年前的事了，是我記憶中最深刻的一次生日聚會，母親用剛剛買來的大同電鍋，「烤」了一個「生日蛋糕」（實際上是電鍋形狀的麵包），大家吃得不亦樂乎。在那個年代，買不起生日蛋糕，有麵包吃都算是奢侈品。母親找了幾根蠟燭，插在「蛋糕」上，要我閉著眼睛許個願，再把蠟燭吹熄。說時遲那時快，好友在我旁邊一口氣就先把蠟燭都給吹熄了，惹得大家笑個不停。好友尷尬地望著「蛋糕」，說好下一次他過生日的時候，換我替他吹熄蠟燭。一晃六十年，不知是否還有機會實現這個諾言。

謝謝老天爺送給我這麼好的生日禮物，天涯海角，還有人記得今天是我的生日，夫復何求。