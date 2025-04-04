來到美國西雅圖（Seattle）工作生活以前，已聽多名朋友說，有兩個地方必須走走看看風情，其一是唐人街，其二是MALL（大型購物中心）。

當然了，唐人街聞名天下不用贅言。午間，親人駕車帶我來到離唐人街大約十英里的南郊。在之前，常聞美國城市中心高聳林立者都是商業大廈或寫字樓，購物中心大多在郊外。

眼下的購物中心就似一座小城市，有連排望不見邊的多層建築群，外牆點綴多姿多彩，大幅廣告牌亮眼奪目；環繞四邊的停車場，可容納千百輛車；東西南北角各樓層，也設有泊車位。在城市中心或唐人街停車的難題，於此並不存在。

懷抱強烈的好奇心，我下車快步走入購物中心。一眼看過去，一樓名牌專賣店一家接一家，大的上萬平方，小的二十平方。簡單地說——「名牌商場連鎖店，目不暇接眼繚亂」，既有超百萬的名車或豪華鐘表，也不缺一元或兩元的碗筷針線。

一家經營鐘表的商場，就似舉辦一場鐘表博覽會。陳列架上面，有來自上世紀初古舊鐘表，有半月前推出市場的新貨。還見古董與現代科技整合，按時間有序擺置，新舊鐘表相襯相托，讓人生出穿越時空之感。客人可從單純的「閒逛」，再到觀賞的「圍觀」，乃至接下來的「銘記」，使人今後只要想著選購鐘表，首選必為此店。

二樓是標明「世界美食」的美食廣場，有中式快餐 ，有日本壽司，美國的肯德基、麥當勞。幾十家各具特色的中西式美食，引人大朵快頤。

我與親人點了中式快餐，找一張桌子坐下品嘗。之後順著電動手扶梯走上三樓小電影院，頭一次花費二十美元看一場新電影。

此外，購物中心四周遍布汽車、家具、健身器材、五金店以及出售動物食品的專門店。其中一家二手書店有三百多平方米，內部裝飾紅色基調，純屬社會慈善性質。新書、舊書種類繁多，既有熱心人士捐贈，亦有出版社送來的庫存。最令人驚喜的是，在二手書店可「淘到」名人簽名本，比如美國前任總統拜登 回憶錄「答應我，爸爸（Promise Me,Dad）」、前美國國務卿 歐布萊特的回憶錄「國務卿女士（Madam Secretary : A Memoir）」等。

駕車歸途，忽然望見公路主幹道右前方有另一座占地頗大的購物中心，正門牆壁上端，鑲嵌中英文紅色大字「長城」。

「長城」的門樓與牆頭，造型仿照名聲顯赫的中國萬里長城，用青色磚頭砌就。「長城」購物中心內有由華人 主營的「頤和園」中餐廳、「紫禁城」工藝店、「太和堂」藥店等商鋪。步入這座華人購物中心，猶似回到了老家的大商場，鄉音熟絡，鄉情純真，衣食住行用品都與華人社會的傳統民風習俗密切相關。在長廊慢行，剛好遇見中文出版社舉辦 「一周書展」，讀者熱烈。

從此，我也成為了「長城」購物中心的常客，每次都會購回一大疊中文書報帶回家捧讀。我以為，買回的所有中文書報，也歸類於心裡面的又一道文化風情。