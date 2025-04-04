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受禽流感 影響，大批養雞場不得不處理掉下蛋的母雞，造成雞蛋 緊缺。電視上天天有新聞，說雞蛋漲價了，原先二、三塊錢一打的雞蛋，現在要差不多八至十塊錢，簡直漲了好幾倍。Costco要早去才能買到雞蛋，有的地方還不得不限定一人只能買一盒。即便如此，去遲了，仍是撲空。

真是一聲嘆息，雞蛋是美國人民最普通的早餐。二顆雞蛋、二片培根或小香腸，再來一杯牛奶 、一片麵包，就是一頓富有營養的早餐。現在居然連雞蛋也吃不起了。

有朋友知道我養雞，就羨慕起我來，說「你天天有蛋吃，多好」，也想著要養雞，問了我「什麼時候有小雞可買？」「在什麼店買得到？」等問題。我依序回答她後，發現她對養雞細節並不清楚，想來肯定和我當初一樣，認為養雞是件簡單的事，於是我對她說起我當年養雞的故事。

十年前，一個國殤節周末，我與先生去一個農場，我們本準備在旁邊的商店買些農產品，卻突然被一陣「嘰嘰、嘰嘰」的聲音吸引。走過去一看，是毛絨絨的小雞寶寶，有黃色、黑色兩種，牠們擠在一起嘰嘰嘰嘰地叫，小小的腦袋前面是一張尖尖的嘴巴，雞腳細細的像火柴一般，毛絨絨的黃色多好看呀。我待在那裡左看右看，走不動了，腦子回憶起小時候養雞的情景，決定要買小雞。

先生說，一隻小雞要三點九九元，十隻就將近四十元，可以買很多雞蛋了，但我爭辯「自己養的不一樣」，兩人你來我往，就這麼在雞籠前徘徊。

這一切被老闆看到了。她走過來說，「看起來你是真喜歡小雞寶寶，我們也希望小雞能有個溫暖的家，這樣吧，我送十隻雞給你們。」

還有這樣的好事？我謝過老闆，歡天喜地準備去車子後備箱找個盒子裝上。老闆說，我們有盒子裝，不過，你準備怎麼養牠們呢？我答道，那還不簡單嗎？小時候看過外婆養雞，小雞跟在雞媽媽後面找吃的，我只要餵點米飯，給點水就可以了。

老闆連連搖頭，說這些雞只有一個星期大，牠們沒有媽媽帶，不能在媽媽的翅膀底下保暖，所以必須買燈給小雞保暖，還要買一個大籠子讓小雞活動；然後要買雞寶寶的糧食，一個月內要買含抗生素的雞食，再換成有機的雞食，要買喝水的桶、帶孔的餵食槽，還有小雞腳下的木屑或乾草……。按老闆的要求，一套東西買下來，七七八八花了三百五十元。

朋友聽完後說，「這個老闆真會做生意」，是啊，我省了四十元，卻花了三百五十元，不過我不後悔。自己養的雞下的蛋炒出來是金黃色的，色澤好，味道鮮美，沒有蛋腥味，跟外面買的有機雞蛋是絕對不一樣的。吃過自家雞下的蛋，就再也不想吃外面買的雞蛋了。當然，養雞的代價要比買的蛋高出許多，但養雞的副產品—雞糞是不可多得的有機肥料，我用它們種菜，菜園長得可好了，從四月到十月底，基本不用買菜。

養雞帶給我無窮的樂趣，也引出很多故事，老闆給我的第一批雞（我稱牠們為黃埔一期），最年長的活了八歲半。 我甚至為了給雞上戶口，還特地搬了一次家。這是後話，應是下一篇故事了。