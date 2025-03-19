每天走路四公里是我堅持多年的習慣。那天清晨多倫多（Toronto）寒風凜冽，我像往常一樣穿上大衣出門，半路經過一個小購物中心（Plaza），天上突然飄起了小雪粒，一粒一粒打在臉頰上上不僅冰涼，還有點生疼。

我走到一條大約一米寬的人行道上，這裡有半個屋簷，可以擋掉一些雪。在我前面的兩三米遠，有一個六十歲左右的中國男人，他突然拉開左手邊一扇門，由於人行道很窄，這扇門擋住了百分八十的道路，且他一手拉著門，另一隻手停下來掐滅菸頭，頓時讓我無法過去，只好走下人行道準備繞過去。

幾乎同一個時刻，對面走來另一名中國男人，他看到門被打開擋住了路，立刻疾步走下人行道，差點和比他早走下人行道的我撞了個滿懷，雖然我本能地站住，他的風雪衣還是「唰」地一聲擦撞我的右肩大衣。

那天整個Plaza就我們三個人，偏偏在那一刻三個人碰到了一起。回家的路上一個詞不停地在我腦海中閃現，叫做「風度」。

如果第一個開門的男人有一點風度，他應該稍等一兩秒鐘讓我先過去再拉門；而第二個迎面走來的男人如果也懂得一點風度，他應該等我過去了再步下人行道，像個紳士一樣等我先過，而避免身體接觸。

這件事勾起我一些不太舒服的回憶。有一次在華人超市 排隊付帳，前面是一對花甲之年的夫妻，差兩個人就要輪到他們時，那名男士大概想起忘了什麼，突然跑出隊伍，不一會兒手裡拿了個物品匆匆跑回來，由於腳步太猛把我撞得倒退一步。本來以為他會跟我說句對不起，畢竟超市裡人來人往，偶爾不小心碰到人也不是什麼大事，一句「Sorry」就過去了，沒想到他回頭狠狠地看了我一眼，好像他撞了我反倒是我的錯。

還有一個讓我印象深刻的中國大叔，是疫情前的一次從中國返回多倫多。他坐在我背後，從上海浦東機場上飛機後就脫掉鞋子，把穿著花尼龍襪的腳從後面直接擱在我的椅子扶手上。看到他和同行的兩個大媽用方言旁若無人地邊大聲聊天邊吃零食，我怕遭受圍攻，竟不敢請他放下腳。直到兩個小時後，一個空姐走過來問我要不要喝飲料，我才小聲地請她過兩分鐘後提醒後面的男士放下他的腳，我無處安放的手才有了著落。

一個男人沒有風度和教養，影響的是他個人的形象和素質，但是如果這樣的人多了，影響的就是整個民族或整個國家的形象。

加拿大 近日連續報導了幾例好市多（Costco）顧客爭搶停車位大打出手的新聞，這些沒風度的男人既有白人也有印度人。讀者紛紛在文末留言，加拿大降格為三流國家了。

前些日子，我的大學同學群有個年齡比我們大很多的班領導老大哥，分享了一則跟聖誕節 相關的視頻，另一個班領導立刻告訴他，我們不過西方聖誕節的，你退休得早，不知道這個規定吧？群裡立刻鴉雀無聲。

對比那些每到農曆新年就興高采烈地跟我們一起慶祝春節的老外們，我的男同學們，或者他們的上級，是不是缺少了一些風度？