我每天習慣在社區走路，沿途欣賞花木美景。我住的社區位在北加州舊金山灣區 的桑尼維爾(Sunnyvale)市。這裡氣候溫和，容易栽種花木。

幾個月以來，我注意到了社區園裡有很多玉樹，有大有小，翠綠的葉子，賞心悅目。一個香港移民的廣東鄰居，院子裡種了多棵玉樹，我問他，社區裏的玉樹是否是他種的？他說這種植物插枝在土裡就可以了，容易養植，又是好兆頭的植物，所以他就四處去栽種，讓鄰居們共享美好的園景。

這個鄰居是個好心人，除了種玉樹也種其他的灌木植物；而且因為喜歡清爽的園景，還自動去清掃街道的落葉。

我的先祖父是佛教徒，也是中醫師。他喜歡在山區蓋小廟，他說佛教徒在廟裡禮佛，是必須的例行活動，但是山間交通不便，幾乎沒有寺廟存在，於是他熱心地請人在我們故居的山區蓋了多間小廟。

幼年時期，故鄉在新竹郊區，每逢清明節掃墓，父親會包一輛計程車，順便帶我們去看那些祖父蓋的小廟。計程車載我們到道路盡頭，其餘的是山路，要步行前往。那些廟的前門有一個石碑，上面刻著蓋廟日子和祖父的名字及字號：夢蘭公，他酷愛種植蘭花。

我在廟裡仔細看著，真的是麻雀雖小五臟俱全，香壇是紅木製的。我特別記得，廟的外牆是紅磚牆，四周樹木林立，紅綠對比，非常悅目怡神。我也注意到，香壇裡總有信徒留下的香柱，感到很欣慰，祖父的一片仁心和善舉沒有被辜負。

我清楚地記得，在燃香拜神時，我和姊姊們因想念先祖父而流下眼淚，父親眼裡也泛著淚水，良久沉默不語。每年清明掃墓，父親都是如此含淚思念列祖列宗。我的心裡都想著：慎終追遠、民德歸厚的古訓。

在往小廟的路上，看到一些好心人放在路邊的茶水。人心不古，現如今沒有人敢去喝那些水了。我始終相信：好心人一生平安，我們應該心存善念，盡力去做一個好心人。