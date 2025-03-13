年輕時妻與我參加了一次以色列 （Israel）的朝聖團，到多處聖地參觀和敬拜。有一天我們的巴士停在路邊，導遊要我們下車，他臨時帶我們去看一棵大橄欖樹，然後開始講解以色列人與橄欖樹的密切關係。他說這棵橄欖樹可能有上千年的樹齡了，而以色列人善用橄欖果子，由食用油、製造肥皂到點燈照明都是用橄欖。我們對他的講解，聽得有點出神，對著這棵樹爭先恐後地拍照，好像它有特別的意義，其實這只是導遊隨便指定的一棵路邊的橄欖樹。

我們在舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）的巴洛阿圖（Palo Alto）住了近半個世紀，旅遊回來後，我突然發現住家的對街就有一棵橄欖樹，而且也是非常老的樹，樹幹非常粗壯，好像不亞於以色列那棵。我與妻都同時嘲笑對方，眼前就有一棵橄欖樹，多年來都沒有注意，還要跑到以色列去看樹？原來我們根本就不知道橄欖樹長什麼樣子，要到以色列才學到如此簡單的知識。

這個經驗給我們最大的教訓是，從前漫不經心的周邊事物，現在反而會留意及用心注意了。

妻發現在家中就有無盡的樂趣，連出家門都不必，她會查看日出的時間，早早起床，拿著手機在家中等候日出。她在室內由窗口向外看，對街的住屋是平房，加上院子中的樹木，日出升起後襯托出一幅美麗的藝術品。這樣的風景只有一瞬間，很快就消失了，她樂此不疲，一連多日都在家中攝影創作。

在這一年中的各個季節，她都繞著前後院子中的花和樹，選擇好鏡頭，保留了好多傑作。拍攝了春夏季的玫瑰花朵、薰衣草、百合花等。秋季居家的四周樹葉變色，好看的日子不多，一不留意就消失了，鄰居一棵全年都不起眼的樹，突然樹葉全都變成透紅，漂亮極了。若不抓住這剎那的瞬間，就要再等一年。

她創作時毫無任何目的，只是為了興趣。没想到在年終時她的作品全用上了她的另外一項作品。

今年是她外文系畢業六十年，她想用作品編成一部短片放在YouTube上，但這些散亂的照片如何組成一個令人想看的故事？想來想去終於有了一個構想。因為她最近對日曆上的節氣極有興趣，還會不時問我：「冬至」是那一天，「小寒」是什麼意思？她一想，她的照片是在一年中圍繞在家中的院子和花花草草記錄下來的，所以突然來了靈感，要做一系列的「春夏秋冬」。

她說：以後院的玫瑰花繪製「春」，前院的尼羅河百合（Lily of the Nile）繪製「 夏」，隔壁的紅葉繪製「秋」，對門的枯樹繪製「 冬」。又把這一年的同學來往信息、照片、文字寫作等組成一部有藝術氣息的短片，音樂還用了韋瓦第（Vivaldi）的「四季」（Four Seasons）片段，結果她的短片非常有味道，廣受讚賞。

我的確是認為不必出遠門，在身旁就有無窮的寶藏，若不用心，往往被忽略，就要看自己如何開採發掘了。