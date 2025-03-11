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社會「甦醒」了？

堅仔
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在美國生活，需有醫療保險，我參加了歐巴馬健保（Obamacare）後，想把配給的醫生更改一下，致電醫療網，接線生說必須先把重要資料加以補充。他有條不紊地逐一詢問每位家庭成員一系列問題，除了常見的種族類別外，還有出生時的性別、現在辨識的性別和性取向等等，長達半小時之久。我不解，換個醫生而已，真需要這些資料嗎？

近年出現一個新詞：Woke（甦醒了），表示已警覺和關注社會上的不公平和被歧視，但似乎偏重性別和性取向。十多年前，我大女兒入讀香港一家國際學校時，已見到校園裡貼滿男、女同性戀同學會的海報。數年後帶她到美國的大學考察，在網上註冊時，性別欄上除了男女之外，還有十多項選擇，令我頓時領悟彩虹旗的含義：性別不只分男女，還像彩虹的顏色一般多姿多樣；性取向多元化的簡稱，已由當年的Gays and Lesbians，進化成LGBTQ+，多到要以「+」號來代表。

彩虹一族在日常生活中，最大問題之一是用廁所。德國已通過每人每年可更改自己的法定性別一次。美國還沒有，但早在二○一六年，歐巴馬政府已法定，在政府學校裡，可以依個人自定的性別來選擇廁所。我太太上月在購物中心的女廁裡，就見到旁邊站著一位昂藏七尺、頭披長髮、滿面鬍子、身穿裙子和高跟鞋的男人。還有，早前我朋友帶他的兒子去大學考察，聽到前面那人第一個要問的竟不是學系或學費如何，而是這裡的廁所怎樣，是男女共用還是自我決定？

我有個日本朋友是女教授，她說多年前在東京某科技大學任教時，實驗院整座大樓都沒有女廁，她得跑到另一棟大廈解決。經多次抗議，校董會才同意把其中一格廁所分配給她。不料多年後的今天，校董會再起爭議，因為有一名舊生接受了變性手術，現在應否把校內廁所都改為Unisex（男女通用）？

Woke還影響到勞資關係。公司請人多了個DEI要求：Diversity（不同類別）、Equity（一視同仁）、Inclusion（一致包容）。提倡DEI本出於善意，提醒大家不可歧視少數族裔、不同宗教、性別、性取向等人，但有不少管理層走火入魔，為達到DEI指標，重量不重質。如聯合航空CEO，說新聘請的機師要達到一半不是男性白人的目標；又如波音公司，提議內部監管部門要有DEI元素，但法官嚴正指出：人命關天，監管飛機安全責任重大，人選必須只能以技術資格為標準。

在川普差點被暗殺後，即有人批評保護他的女特工不夠高大、人又笨拙，達不到「人體盾牌」的效果。事後特勤局長在國會被審問時，議員們更指責在二○三○年前達到三成女新特工的DEI目標，嚴重損害了美國保安隊伍的效率。

我可給搞糊塗了，堂堂大國的菁英保鑣隊伍，怎麼會這樣？

歧視 歐巴馬 醫療保險

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