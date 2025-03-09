我對天氣不那麼敏感，只要不是太熱或太冷，大雨或大雪，我都無所謂，問過幾名男性朋友，他們也跟我差不多。反之，女性對天氣變化就敏感得多，例如我太太，就是典型的天氣狂。

天氣狂的表現之一，是她與南京的妹妹，每周定時通視頻電話。姐妹倆煲起電話粥來，以一小時起跳；而抱怨天氣，往往是電話粥的開場白。冬天時太太抱怨紐約冷得很，氣溫只有二十度。她妹妹說：「二十度還嫌冷？我們這裡都零下五度啦。」夏天時她妹妹抱怨南京熱得不行，都三十二度了；太太則抱怨紐約達到九十度。她妹妹驚呼：「那還得把人烤乾啦？趕緊買機票 回來吧！」其實兩地的氣溫接近，只不過太太講的是美國的華氏溫度，而她妹妹講的是中國的攝氏溫度。我在旁邊聽得有趣，故意不說破，讓她倆雞同鴨講。

然而太太成為天氣狂的最重要原因，則與打太極拳有關。我家住在曼哈頓 （Manhattan）上西城的晨邊花園（Morningside Gardens）。近二十年來，太太一直帶領著以老美成員為主的太極拳小組，早晨七時半，他們在社區空地上集合，打一套陳氏四十八式太極拳，到八時結束。老美拳友說：「打拳是開啟新的一天的好方法，既能提振精神，又能強身健體，還能體驗中華文化。」 太太則說：「帶著美國朋友打拳，我也融入到了他們之中。」

那麼打拳是怎麼讓太太成了天氣狂呢？她的太極拳小組從周一至周五不間歇，不過大家約定，如遇雨雪或氣溫低於華氏三十二度（攝氏零度），則暫停打拳。就是這個原因，把太太搞成了天氣狂。

每天清晨太太醒來後第一件事，就是在手機上查看天氣狀況。如果預報是無雨雪的暖和天，她起床後按部就班做家務，到七時二十分去打拳。如果預報是雨雪天或冷天，不適合打拳，她也就安心了；然而如果天上似有似無地微微飄點雨或雪，或者氣溫在華氏三十二度附近波動，她就要為去不去打拳而煩心。其原因是，在手機上能查到兩個氣象台，還有一個中文電台也播天氣預報，這三個台播報曼哈頓早晨七至八時的天氣狀況，常常不同。有說三十一度、有說三十二度、也有說三十三度；或者有說陰轉小雨、有說小雨轉停、也有說無雨，讓人無所適從；更煩心的是，這些氣象台報告天氣狀況，往往十分鐘更新一次；弄得太太不得不隔十分鐘就查看一次，但還是不得要領。

遇到這樣難以定奪的天氣狀況，我就勸她就別出門，在家休息一天吧。可是太太經常還是堅持著去，她說有些初學的組員也許會來，他們打拳是依葫蘆畫瓢跟著學，她如果不去帶領就會亂套。鐵打的營盤流水的兵，二十年裡既有組員離開，也有新人加入，但總數一直維持在十人左右。現在這個太極拳小組，已成為社區晨間的一道亮麗風景，背後的原因，就是因為有了太太這個天氣狂。